El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia una agresión en plena calle mientras paseaba con su hijo

El candidato de Podemos-Alianza Verde en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado que ha sufrido una agresión en plena calle junto a la caseta electoral situada en Valladolid mientras paseaba con su hijo de tres años durante la jornada de reflexión.

"Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave", ha escrito Llamas en una publicación en X acompañada de una foto del presunto agresor. En el mismo hilo ha añadido dos fotos del cristal con el que ha sido agredido y ha interpuesto una denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

El suceso ha ocurrido por la mañana, cuando Llamas se dirigía junto a su hijo de tres años a recoger unas pertenencias en la caseta electoral. En ese momento ha escuchado un ruido de cristales rotos y a una persona increpándole. "Vi a un individuo que iba con paso acelerado y le paré: se puso un poco desafiante, luego lo negó, claramente era él y le hice una fotografía".

Según fuentess de Podemos, el cristal era uno de los restos de la ventana de la caseta que fue rota durante los primeros días de campaña y que estaba cubierta con un cartón. "Voy a llegar hasta el final, hay líneas rojas: a un niño no se le puede hacer esto", ha concluido.

La ventana rota de la sede de Podemos | EFE/Nacho Gallego

Miguel Ángel Llamas ha lamentado este hecho y lo ha achacado al "clima de odio" impulsado por la derecha y desde algunos medios de comunicación. "Al final este tipo de cosas evidentemente hacen replantearte todo. Creo que hay un clima de odio impulsado por las derechas y por medios de comunicación, no por todos, porque no se puede generalizar, también en las redes sociales".

Carlos Martínez ha condenado la agresión

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha condenado los hechos con un mensaje en redes sociales: "Condeno rotundamente la agresión sufrida por Miguel Ángel Llamas, un abrazo y mucho ánimo".

Además, la secretaria de organización del partido, Rebeca Torró, también se ha pronunciado y ha indicado que el odio es "incompatible con la democracia". "Difundirlo desde los atriles no sale gratis, se paga en las calles con agresiones como esta, quienes lo esparcen son cómplices de esta deriva antidemocrática. Ya está bien", ha añadido.