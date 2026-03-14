Los candidatos reciben el apoyo de los líderes nacionales en el cierre de campaña en Castilla y León

Los principales partidos nacionales han cerrado este viernes su campaña electoral en Castilla y León con diferentes actos en Valladolid, donde han acudido los principales líderes de las distintas formaciones.

El PP de Alfonso Fernández Mañueco da por descontada su victoria, aunque está aún por dirimir el nivel de dependencia de Vox de cara a una hipotética investidura como presidente de la región.

El candidato popular no ha hecho referencia a esos posibles pactos con Vox en el cierre de su campaña en el que ha estado acompañado por Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho continuas referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes y ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

"He venido aquí a comprometerme, a demostrar que si queréis merezco la confianza porque sé lo que tengo que hacer, a demostrar que seré mucho mejor presidente para Castilla y León que el presidente Sánchez. Mucho mejor", ha dicho Feijóo durante su intervención.

"Cada voto que no sea para el PP será un éxito para el sanchismo, y cada escaño que no sea para el PP será un escaño más para los intereses de Sánchez, que son frenar el futuro de Castilla y León", ha insistido Mañueco.

El PSOE, la alternativa; Vox, el socio

Por su parte, el candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha estado arropado en su cierre de campaña por Óscar Puente y José Luis Rodríguez Zapatero, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hoy España reivindica la paz y la derecha reivindica a Aznar. Nuestro no a la guerra, nuestro sí a la paz, no es una posición solo del Gobierno de España, es una posición de la amplísima mayoría de españoles y españolas", ha insistido Sánchez.

También Vox ha cerrado su campaña electoral en Valladolid y con optimismo por el crecimiento que le vaticinan las encuestas. Santiago Abascal ha estado junto al candidato Carlos Pollán hablando de seguridad y de la dificultad de las familias para llegar a final de mes, poniendo el foco de sus ataques en Alfonso Fernández Mañueco, al que tenderán la mano tras los comicios.

"Después del domingo, ya veremos cuál es el resultado y cuál es vuestro veredicto, pero vamos a tender la mano para construir una alternativa. Vamos a plantear una negociación muy seria y muy contundente. Medida a medida, con garantías y con plazos, porque nos han demostrado que no son de fiar. Pero no tengáis ninguna duda de que vamos a tender la mano y de que somos los principales interesados en construir esa alternativa", ha dicho Abascal durante el cierre de campaña de su partido.