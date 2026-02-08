Todos los datos de participación en las elecciones de Aragón 2026

Un total de 1.036.325 aragoneses votan este domingo 8 de febrero en las elecciones autonómicas en Aragón, en los 999 locales electorales que han abierto sus puertas a las 09:00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía.

Los aragoneses acuden a las urnas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, adelantados por el presidente y candidato popular, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo. Lo harán en los 731 municipios aragoneses, donde han abierto 997 locales electorales (467 en Zaragoza, 255 en Huesca y 275 en Teruel), y 2.213 mesas (1.482 en Zaragoza, 403 en Huesca y 328 en Teruel).

En total, catorce candidaturas se presentan por Zaragoza y Huesca y doce por la de Teruel para conseguir algún escaño en un Parlamento que en la actualidad tiene 28 parlamentarios del PP, 23 del PSOE, 7 de Vox, 3 de CHA, 3 de Teruel Existe, 1 de Podemos, 1 de IU y 1 del PAR.

La mayoría de los aragoneses llamados a las urnas, 991.892, son residentes en la comunidad, mientras que el censo de los que viven fuera de España -el denominado voto CERA-, en 130 países, asciende a 44.433.

Datos de participación en las elecciones del 8F

Datos de participación a las 11:00 horas

El 10,81% del censo ha votado a las 11:00 horas, según los datos facilitados, con 105.308 personas que ya han ejercido su derecho al voto.

Es la primera vez que se ofrecen datos de participación a las 11:15 horas, con lo que no pueden compararse con los de las elecciones autonómicas de 2023.

Por provincias, han depositado su voto el 10,91% de los electores de Zaragoza, el 10,41% de los de Huesca y el 10,74% de los de Teruel.

En una comparecencia ante los medios, la portavoz del Gobierno ha informado además de que por correo han participado 21.467 votantes, un 37,2% menos que en 2023. Del total, 13.735 por Zaragoza, 4.912 por Huesca y 2.820 por Teruel.

Datos de participación a las 14:00 horas

La participación se sitúa en el 40,26% a las 14:00 horas, muy similar a la de 2023 a la misma hora, que se registraba un 40,96%.

En la provincia de Teruel la participación es del 40,97%, un 1,92 punto porcentual inferior a la que se registraba a la misma hora en 2023; en la de Zaragoza es del 40,91%, prácticamente idéntica a la de las anteriores elecciones; y en Huesca es del 37,69%, también un 1,92 punto porcentual menos.