Elisa Beni: "Si preocupa Vox lo lógico sería que Adelante Andalucía y Por Andalucía cedieran un voto"

Las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el pasado domingo 17 de mayo comienzan a dejar numerosas lecturas apenas unas horas después del escrutinio total. La periodista Elisa Beni ha hecho especial hincapié en las contradicciones de algunos sectores de la izquierda, tal y como ha relatado en el programa Por Fin de Onda Cero.

Durante su intervención en el espacio liderado por Jaime Cantizano, ha destacado que es "absolutamente incoherente para alguien que llegó al poder en la última investidura levantando un muro para que la ultraderecha no llegar al poder" que la "gran victoria de la izquierda" sea celebrar que Juanma Moreno necesitaría del apoyo de Vox para gobernar.

También ha recalcado que "el 65% del voto emitido en Andalucía es voto no-sanchista, porque Adelante Andalucía es la izquierda radical que no ha querido comprometerse con el gobierno de Sánchez", a diferencia de Por Andalucía que "son Podemos e IU y, en su día, han pactado de una u otra manera" con el presidente del ejecutivo.

El plan de Sánchez para las elecciones generales

Para la periodista, lo que se debería hacer para que Vox no jugase un papel clave en la posible investidura de Juanma Moreno, es que "cada uno - refiriéndose a Por Andalucía y Adelante Andalucía - debería ceder un voto", al igual que hizo el PP en Gipuzkoa para que Bildu no tocará la diputación. Además, lo compara con el caso de Francia, país donde "se ha hecho durante elección presidencial tras elección presidencial para que Le Pen no tocara poder".

De cara a las elecciones generales, Beni considera que las reincidentes exigencias de Vox al PP para gobernar le pueden servir a Sánchez a mantenerse en la Moncloa, "es el movimiento antifascista de la izquierda: ver si los fascistas pueden ayudarles a gobernar. Ese es el cortafuegos y el principal problema", señala.