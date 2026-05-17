Todos los datos de participación en las elecciones de Andalucía 2026

Un total de 6.812.861 personas están llamadas a las urnas este domingo en las decimoterceras elecciones al Parlamento de Andalucía, lo que supone un incremento del 2,58% con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.

La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales habilitadas para los comicios andaluces sin incidencias relevantes, salvo en el CEIP Los Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde las votaciones comenzaron con unos minutos de retraso.

En este último centro, la Junta Electoral de Cádiz (JEC) ha acordado ampliar en diez minutos, hasta las 20:10 horas, el horario de cierre de una mesa en este colegio electoral, mientras que en el de Málaga el cierre será a las 20:14 y el de Sevilla a las 20:43 horas, justo el mismo tiempo que duró la demora en constituirse las mesas.

Ante estos retrasos en el cierre de estos colegios electorales, la Junta Electoral de Andalucía ha decidido que no podrán hacerse públicos datos de resultados de votaciones hasta las 20:43, aunque sí podrán difundirse los de los sondeos a las 20:00 horas.

Datos de participación en las elecciones del 17M

Datos de participación a las 11:30 horas

La participación en las elecciones andaluzas alcanzaba el 15,10% a las 11:30 horas, casi la misma que se registraba a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 15,44%, con los datos comunicados por todas las mesas electorales. Según los datos ofrecidos en la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, había votado a esa hora 983.638 personas.

La provincia con más participación es Almería, con el 16,68%, 0,17 puntos más que en las elecciones de 2022, y la que menos, Huelva, con el 13,24%, aunque ha subido un punto con respecto a las anteriores autonómicas.

En Córdoba, la participación ha sido a las 11:30 horas del 16,48%, con un descenso de 0,87 puntos, seguida de Granada, con un 16,07% y una bajada de 0,75 puntos; de Jaén, con un 15,64% y una caída de 1,33 puntos.

En Málaga ha sido del 15,03% y una bajada de 0,59 puntos; en Sevilla del 14,95% y un ligero descenso de 0,13 puntos, y en Cádiz del 13,58%, donde registró un mínimo aumento de 0,02 puntos.

Datos de participación a las 14:00 horas

A las 14:00 horas, la participación alcanza el 37,24%, tres puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 34,24%, con los datos comunicados prácticamente por todas las mesas electorales.

Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14:00 horas habían votado 2.329.355 personas en toda Andalucía.

La provincia con más participación es Córdoba, con un 40,51% y una subida de 1,59 puntos, y la que menos es Huelva, con un 34,32%, aunque ha subido 4,5 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.

La participación ha aumentado en todas las provincias y a las 14:00 horas alcanzaba el 38,79% en Sevilla y un aumento de 3,28 puntos; el 35,66% en Málaga y una subida de 2,68 puntos; del 39,26% en Jaén y un incremento de 1,38 puntos; del 38,20% en Granada y un alza de 3,27 puntos; del 34,44% en Cádiz y una subida de 3,28 puntos y del 36,80% en Almería y un incremento de 4,57 puntos.