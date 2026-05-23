"No vivimos de ello, pero sí para ello": el drama de las jugadoras de la UD Castellonense tras la decisión del club que pone fin a su trayectoria

La situación para estas jugadoras de fútbol no se tercia nada fácil. Así lo ha expuesto la periodista Marina Pons en Radioestadio: "El fútbol femenino sigue siendo sacrificable cuando sube el coste porque al parecer, sigue siendo prescindible".

Es, por desgracia, el escenario actual de las jugadoras de la UD Castellonense Femenina de la Comunidad Valenciana, un club que es referente en la comarca de la Ribera y en toda la autonomía. Sin embargo, a pesar de estar creciendo, competir y generar referentes, va a desaparecer. "Es el único equipo de la zona que está en la categoría más alta, la máxima categoría regional", sostiene Pons, quien afirma que la situación de las chicas "desmonta bastante el discurso de 'si funciona, se mantiene'".

Cómo recibieron la noticia las jugadoras

Su mediapunta Mayte Morte cuenta en Radioestadio cómo se enteraron de la noticia: "El entrenador reunió a las capitanas y nos comunicó que el equipo desaparece". Así de frío, así de claro, así de simple. "Nos pidió que mantuviéramos la calma y que no se lo dijéramos a las jugadoras, pero nuestra lealtad como equipo está por encima de todo".

El entrenador reunió a las capitanas y nos comunicó que el equipo desaparece

Morte insiste en que no quieren "buscar culpables", pero sí reclaman que las cosas podrían haber sido diferentes: "Se deberían haber transmitido de otra manera (...) Nadie es consciente del dolor, de cómo te hace sentir no solo individualmente, sino como equipo porque estamos muy unidas".

Sin soluciones y con un futuro incierto

Lo cierto es que no les dieron ninguna solución. Nuestra compañera Pons advierte que ellas "estaban dispuestas a negociar" y que si el problema era de financiación, "se comprometían a buscar patrocinadores". Pero nada de esto ha sido posible, ninguna opción se les plantea encima de la mesa. Solo la de desaparecer, la de tirarlo todo por la borda.

"Podemos mantener la categoría porque tenemos un equipo muy competitivo", reivindica Morte. "Hemos sacado números muy altos e incluso sabiendo que hemos pasado circunstancias jodidas. No solo hay que pensar en el dinero". Aun así, la jugadora ha querido agradecer "el trabajo y el esfuerzo" a quien ha estado al frente todo este tiempo aportando la financiación, pero esa no es razón, alegan, de que les puedan "quitar todo de un día para otro", porque, como aseguran: "No vivimos de ello, pero sí para ello".