Rafa Jódar vence a Medvedev y se enfrentará a Davidovich en la final de Shanghái

Rafa Jódar ha vencido en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái a Medvedev por 6-3 y 6-4 en una hora y 44 minutos y se enfrentará en la final a otro español, Alejandro Davidovich, que ha ganado a Zverev. Esto garantiza que el trofeo se quede en casa y la Armada Española pueda hacer pleno, ya que es el único Masters 1000 que le falta.

A pesar de la experiencia del ruso, el madrileño se ha colado en la primera final de su historia. Aunque al principio el primer servicio de Jódar no era el mejor, poco a poco se fue sintiendo más cómodo en el partido. Además, Medvedev solo se le acercaba en los 'deuces'. Ya en el cuarto juego, el ruso cayó y Jódar se puso 3-1 arriba.

Jódar volvería a quebrar para adjudicarse el primer set. La segunda manga no empezaría mejor para el ruso, que malgastó su primer turno de servicio. Parecía que todo se ponía de cara para Jódar, pero Medvedev también logró quebrar. No obstante, el ruso tampoco aguantaba del todo bien su saque, y en el séptimo juego volvió a ceder, sin ser capaz siquiera de llevarse ni un punto.

El madrileño ha protagonizado un ascenso meteórico en la clasificación, situándose en el top 13 a sus 20 años de edad y tras empezar como número 296.

La maldición del tenis español en Shanghái

Al final, victoria histórica para Jódar, que se verá las caras con Davidovich y se romperá, por fin, la 'maldición' del Másters 1.000 de Shanghái, que hasta este año era el único de esta categoría que jamás había tenido un tenista del país ibérico en su lista de ganadores.

A pesar de su relativamente reciente creación (2009) y de que no se disputó entre 2022 y 2022 por la política nacional de 'covid cero' de las autoridades chinas, hasta en cuatro ocasiones había habido un contendiente español en el partido definitivo. Esa 'maldición', eso sí, solo afectaba ya al torneo de individuales, ya que Marcel Granollers había logrado alzarse con el trofeo haciendo pareja con el argentino Horacio Zeballos en el campeonato de dobles de 2023.