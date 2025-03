Alcaraz arrasa a Dimitrov y se medirá en cuartos a Cerúndolo

La pelea por el triplete en Indian Wells sigue viva para Alcaraz, que puede igualar una marca lograda únicamente por el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic en el cemento californiano. Necesitó 74 minutos para vengarse de Dimitrov, un jugador que le había ganado en los últimos dos enfrentamientos, en Shangai 2023 y en Miami 2024 y que este miércoles le dio un sentido abrazo al acabar el partido. Alcaraz, número tres del mundo, celebró la victoria número 50 de su carrera en los torneos Masters 1.000 en superficie rápida. El italiano Jannik Sinner (53) y él son los únicos jugadores nacidos después de 2000 en lucir esta marca.

El murciano se convirtió además en el sexto jugador español con más cuartos de final en un Masters 1.000 (15), empatado con su entrenador Juan Carlos Ferrero y con Albert Costa. El fuerte viento en la pista central de Indian Wells no distrajo ni afectó a Alcaraz, que disputó el mejor partido de su torneo. Conectó 20 golpes ganadores y solo cometió catorce errores no forzados. Anuló por completo a Dimitrov, quien tuvo 28 errores no forzados y solo logró doce ganadores. Rozó la perfección Alcaraz, y lo hizo desde el primer punto. Logró la rotura en el primer juego y consiguió bolas de break en cada turno al saque de Dimitrov.

Las tres roturas, unidas a su actuación sólida con el servicio, le abrieron el camino hacia un cómodo 6-1. No cambió el guión en el segundo set. Dimitrov anuló dos bolas de rotura en su primer turno, pero entregó el servicio en el cuarto juego, a treinta. No volvería a defender sus turnos y Alcaraz, tras apenas 74 minutos, blindó su pase de ronda. Le espera ahora el argentino Francisco Cerúndolo, número 25 del ránking mundial, quien eliminó este mismo miércoles al australiano Alex De Miñaur, número diez.

Alcaraz se medirá por primera vez con Cerúndolo en pista rápida. El único precedente en el Tour ATP se disputó el año pasado sobre hierba, en el Queen's de Londres, cuando Alcaraz triunfó en dos sets. Cerúndolo viene jugando un tenis de alto nivel en Indian Wells, donde superó las anteriores rondas contra el estadounidense Mackenzie McDonald y el holandés Botic Van de Zanschulp, verdugo de Djokovic. Los cuartos de final de Indian Wells se disputarán este jueves, tanto en categoría masculina como femenina. Las semifinales del circuito ATP se jugarán el sábado mientras que el domingo será el día de las finales WTA y ATP.