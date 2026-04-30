David Ferrer, sobre Rafa Jódar: "Ha jugado de tú a tú con el número uno del mundo"

El capitán de la Selección Española de Tenis, David Ferrer, ha hablado en Radioestadio Noche sobre la derrota de Rafa Jódar ante Jannik Sinner. "Poco se le puede decir", ha comentado el extenista español, ya que aunque el joven madrileño ha tenido siete bolas de break en todo el partido, el italiano "ha sacado su mejor versión".

"Ha jugado de tú a tú con el número uno del mundo y ha aguantado muy buen ritmo", ha destacado Ferrer, que ha recordado que Jódar solo tiene 19 años. Sobre si, al igual que Toni Nadal, le ve como top 10 a final de año no ha querido precipitarse porque "la temporada es muy larga", pero ha destacado la gran progresión del joven tenista español, que a principios de año creía que sería top 60 y ahora ya va en el número 34 y casi cabeza de serie de Roland Garros. "No sé si top 10, pero sí quizás top 20".

El propio Sinner ha tenido un gran gesto hacia Jódar porque ha firmado la cámara con la frase "vaya jugador". "Dice mucho de Sinner y del gran partido que ha hecho Rafa", ha apuntado Ferrer, que cree que sale "fortalecido" de este partido, porque ya es "consciente" de que puede jugar contra los mejores.

Jódar va a ser una pieza muy importante en la Selección

Preguntado sobre si se está poniendo demasiada presión sobre Jódar por la lesión de Alcaraz, Ferrer se ha mostrado en desacuerdo, porque ya venía haciendo muchos partidos y, aunque Carlitos hubiera podido jugar, "habría sido una buena sorpresa" la hazaña del joven de 19 años.

Ferrer, como capitán de la Selección española, ha asegurado que Jódar jugará en el equipo y que va a ser "una pieza muy importante". Ya le seguían la pista desde el Open Junior y les sorprendió "mucho" su nivel y se veía que iba a ser "un gran jugador".

¿Cree Ferrer que en un tiempo en el box de Jodar habrá más personas, además de su padre? "Ellos llevan trabajando así toda la vida", ha explicado. A su juicio, está bien porque están "concentrados" y además también tienen la ayuda del médico de la Federación, por si necesita algo.