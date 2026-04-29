Toni Nadal, sobre Rafa Jódar: "No me extrañaría verle a final de año en el top ten"

Hay un nombre que en los últimos días está en boca de todos los amantes del tenis: Rafa Jódar, el tenista madrileño que, en ausencia de Carlos Alcaraz, es la gran esperanza del tenis español en el Madrid Open. Además, que se llame Rafa como Nadal ha vuelto a recuperar ese grito que tan felices nos hizo durante tantos años, ese ¡vamos, Rafa!

Toni Nadal, tío y exentrenador de Nadal, ha pasado por Radioestadio noche para hablar de la nueva promesa. Ha asegurado que la progresión de Jódar es "meteórica" y "rapidísima" y le ha augurado un muy buen futuro: "No me extrañaría verle a final de año en el top ten", ha apuntado. Hace un año era el número 908 y ahora es el 34.

Según Toni Nadal, Jódar "cada día es mejor" y cree que va a poner "en problemas a Sinner" en el partido de cuartos de final. Aunque el favorito es el italiano, el extrenador de Nadal ha calificado a Jódar de "valiente" y ha puesto el foco en cómo el joven madrileño juega los puntos importantes, "con mucha decisión". "No creo que Sinner salga muy tranquilo mañana", ha añadido.

El partido contra Sinner está en sus manos

Sobre la forma de jugar de Jódar, Toni Nadal ha explicado que al golpear, se va muy rápido hacia adelante, consiguiendo una posición "favorable" respecto a cualquier rival, y que su saque es muy bueno, por lo que tiene un perfil "muy completo". Esto le convierte en el rival "más peligroso junto a Alcaraz", ha comentado en Onda Cero.

Toni ha destacado que Jódar golpea "muy bien y rápido" la bola y que eso puede apreciarse en el sonido cuando la golpea, un "clac largo". Además, no es lo mismo golpearla desde dentro de la pista que desde el final y, como el madrileño entra muy rápido a la pista, "el partido contra Sinner está en sus manos".

Si la carrera de Jódar empieza a despuntar y se convierte en uno de los mejores tenistas del mundo sería el tercero de una generación única en las últimas décadas. "Yo pensaba que después de Rafael sería difícil que viniera uno que mantuviera el listón y te viene Alcaraz y lo mantiene arriba del todo y cuando se lesiona Alcaraz tienes a Jódar", ha relatado con estupefacción.

¿Qué piensa acerca de que a Jódar solo le acompañe su padre en el box?

Aunque Jódar "todavía no es un Alcaraz", en palabras del exentrenador de Nadal, es un chico que tiene "el desparpajo que se necesita para ganar a alguien superior", como en el partido contra De Miñaur, que "no tenía nada que hacer y le ganó muy fácil". Como Jódar tiene "mucha soltura" puede ser una "gran ventaja contra Sinner".

Asimismo, Toni ha señalado que le parece "excelente" que a Jódar solo le acompañe su padre, porque en un mundo en el que "intentamos complicarlo todo", el tenis es "un juego" en el que no se necesita hacer "grandes teorías" porque solo hay que pegarle fuerte a la bola, mandarla donde no esté el rival y dentro de la pista. "A veces lo complicamos todo y ellos han mantenido la tranquilidad y ojalá la sigan manteniendo", ha comentado.

Sobre la lesión de Alcaraz ha lamentado que es "complicado" porque la tiene en la mano con la que juega y no va a poder hacer nada hasta dentro de un tiempo. "Tiene lo mismo que tuvo Rafael, necesitas un periodo para recuperarte. Ha pasado en un muy mal momento", ha concluido Toni.