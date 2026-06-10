El aviso de Toni Nadal tras la victoria de Zverev en Roland Garros: "Esto le va a acercar tanto a Alcaraz como a Sinner"

Zverev escribió su nombre en la historia del tenis. Después de perder las tres finales de Grand Slam disputadas, el tenista alemán logró alzarse como campeón de Roland Garros tras vencer en la final a Flavio Cobolli (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6). A sus 29 años, Zverev logró su primer 'grande', quitándose la espina de años anteriores.

Una victoria que puede suponer un antes y un después en su carrera, tal y como confirma Toni Nadal. El exentrenador de Rafa ha charlado sobre la actualidad del deporte en Radioestadio Noche de Onda Cero, dirigido por Rocío Martínez y Edu Pidal, dejando varios titulares sobre lo que le depara al circuito tras la victoria de Sascha.

Y es que Toni Nadal se detiene para valorar la actuación del alemán en la final y las posibles consecuencias de su victoria para el tenis.

La obsesión de Zverev por ganar su primer Grand Slam

Una de las grandes losas de Zverev en toda su carrera ha sido su obsesión por ganar un Grand Slam. Así lo confirma Toni Nadal en Radioestadio Noche, asegurando que se trataba de un tema que le hacía rendir por debajo de su nivel: "Zverev me comentó que para él lo único que realmente le importaba era ganar un torneo de Grand Slam. Tenía una obsesión casi enfermiza por ganarlo, entonces en estos torneos se tensa mucho más de lo que toca y pocas veces ha logrado rendir a su mejor nivel".

Tras su victoria ante el italiano en la final, el que fuera entrenador de Rafa Nadal atisba dos posibles escenarios para Zverev: "Pueden pasar dos cosas. Por una parte, sentir el alivio de haber cumplido este sueño y que le sirva de para intentar ganar alguno mas o relajarse".

Toni Nadal confía en un crecimiento de Zverev

A pesar de valorar dos caminos para la carrera del alemán, Toni Nadal cree que su victoria en Roland Garros elevará el nivel de Zverev hasta el punto de igualarse al top dos del mundo: "Yo creo que esta victoria le va a acercar tanto a Alcaraz como a Sinner y va a ser un jugador con el que vamos a tener que contar en los próximos años", declaraba.

No obstante, Toni señala que el juego de Zverev deberá cambiar para igualarse a los más grandes de la actualidad: "Para ganar a Alcaraz hay que hacer un ocho, un nueve o un diez en cada golpe'. Para mí, llegó un momento de demasiada pasividad en su juego. Creo que esto le va a permitir ser otra vez un poco más agresivo y, desgraciadamente, tendremos un rival más", señalaba.

Sobre su ruptura con Rafa

Además de hablar sobre la actualidad del circuito, Toni Nadal también se detiene para charlar acerca de su ruptura con Rafa. Según explica, el gran error que cometió al separar caminos con su sobrino fue no habérselo comunicado: "Lo primero es que se lo tendría que haber comunicado a él. Pensaba decírselo cuando llegue por allí, faltaba todo un año. No lo hice con ninguna mala intención. El error que cometo es no habérselo dicho antes a él", confesaba.