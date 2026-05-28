Sara Andrés, atleta paralímpica: "Cuando ves que la vida es un regalo, te agarras a ella"

El Comité Paralímpico Español y CaixaBank han presentado este miércoles el proyecto "Nuestra Próxima Estrella" 2026, una iniciativa destinada a captar niños y jóvenes con talento para convertirlos en los futuros referentes del deporte paralímpico español.

Una orientación temprana que echó en falta en sus inicios la atleta paralímpica Sara Andrés, una de las voces protagonistas del evento. La deportista ha recordado a Onda Cero el largo camino que tuvo que recorrer prácticamente sola tras sufrir un accidente que cambió su vida.

El accidente que le cambió la vida

Sara Andrés sufrió un accidente de coche en el que perdió sus dos pies a la edad de 25 años. A partir de ese suceso, comenzó un proceso de reconstrucción personal y deportiva que, según ella misma reconoce, estuvo lleno de incertidumbre.

"Yo creo que hubiera sido más fácil, más sencillo y con menos quebraderos de cabeza para mí", explicaba Sara Andrés sobre cómo habría cambiado su historia si hubiera existido entonces un proyecto como el de "Nuestra Próxima Estrella". "Es verdad que yo lo hice sola y me apoyé de la gente que conocía, de amigos, de familia que me ayudaron".

La atleta recordó que tardó muchos meses en descubrir cómo funcionaba el acceso al deporte paralímpico. "Pasaron varios meses, casi un año, con lo cual yo creo que se hubiera agilizado mucho más. Eso hace que te puedas preparar mejor, más rápido, y que encuentres tu pasión antes".

El deporte apareció de manera inesperada

"Fue un poco por casualidad. Me gustó el deporte y empecé a encontrarme a gusto haciéndolo", explicó. "Y como ya no decía que no a nada, porque sé que la vida es muy efímera, me propusieron competir". Una filosofía de vida que acabaría cambiándolo todo: en apenas cuatro años pasó de iniciarse en el atletismo a competir en unos Juegos Paralímpicos.

Pero su historia de superación no termina ahí. Antes de afrontar los Juegos de Río, la deportista tuvo que enfrentarse a dos cánceres. Una experiencia que, lejos de frenarla, reforzó su manera de entender la vida: "La vida es un regalo. Cuando ves que es algo para disfrutar, es cuando lo disfrutas más".

Compagina su vida de atleta con su vocación de profesora

Además de atleta, Andrés es también profesora: una doble faceta que durante años tuvo que compaginar con entrenamientos y competiciones internacionales. "Era una locura", reconocía entre risas. "Estaba trabajando con los niños y por las tardes me iba a entrenar y acababa muerta".

Sara llegó a pedir excedencias de un mes para ir a competir o hacer entrenamientos. "Al cabo de unos años ya vi la posibilidad de pedirme una excedencia y dedicarme solo al deporte. Entonces di ese paso".

Actualmente se encuentra centrada de lleno en su carrera deportiva, aunque mantiene muy presente su vocación docente: "cuando acabe de ser atleta, volveré a las clases", aseguró.

En el horizonte, el Mundial y los Juegos Paralímpicos

La atleta afronta ahora nuevos retos deportivos tras haber sido madre recientemente. Sus próximos objetivos pasan por recuperar la forma física para preparar el Mundial y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. "Va a ser complicado, pero va a ser un gran reto", confesó.

Antes de finalizar la entrevista, quiso dejar un mensaje para todas aquellas personas que están atravesando momentos difíciles: "Cuando lo pasas tan mal piensas que nunca va a haber salida, pero sí que existe una salida", aseguró. "Que se centren en las cosas que les hacen felices y encuentren una pasión". Una vez empieces a sanar y a estar bien, ya seguramente te puedas proyectar en un futuro, y tu vida tenga mucho más sentido".