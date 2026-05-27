El CPE y CaixaBank presentan el programa “Nuestra Próxima Estrella” 2026 para el descubrimiento y la formación de futuros deportistas paralímpicos

El Comité Paralímpico Español (CPE) y CaixaBank han presentado este miércoles el proyecto “Nuestra Próxima Estrella” 2026, una iniciativa que pretende captar a niños y jóvenes con talento para convertirlos en los deportistas paralímpicos de élite españoles del mañana.

El evento de presentación, que ha tenido lugar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, ha contado con la presencia de María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank; Francisco Botía, director general del CPE; Sara Andrés, atleta paralímpica con una increíble historia de superación detrás; y con varios deportistas participantes en “Nuestra Próxima Estrella”.

En palabras de Botía acerca de este proyecto, “es uno de los más bonitos e ilusionantes del CPE porque en él hablamos de futuro. Hablamos de cumplir los sueños de muchos niños y jóvenes con discapacidad que quieran triunfar en el deporte paralímpico, pero también de igualdad de oportunidades, de inclusión y de cambiar la percepción social hacia las personas con discapacidad”.

El director general del CPE ha agradecido la participación de CaixaBank, con quien quieren conseguir que “el deporte paralímpico llegue a todos los hogares para que ningún niño se quede sin practicarlo. Con su esfuerzo y nuestro apoyo, ellos serán nuestras próximas estrellas”.

Numerosas historias de superación personal

A lo largo del evento, se sucedieron las intervenciones de algunos de los jóvenes atletas que ya participan en el programa “Nuestra Próxima Estrella”. Las palabras de Carla Santos García, Manuel Serrano Bermúdez y Fernando Donaire Rodríguez contaron con un punto en común: la importancia de acercar el deporte paralímpico a los niños con discapacidad, y en la necesidad de acompañarlos a lo largo de todo el camino, desde la base hasta la élite.

Tras el coloquito, se ha proyectado el nuevo vídeo de la serie vinculada a este programa: una nueva edición para acompañar al proyecto desde su creación. En esta segunda temporada, bajo el nombre de “Retos de una estrella”, se encuentra la atleta paralímpica Sara Andrés como protagonista.

Sara Andrés se prepara para sus cuartos Juegos Paralímpicos

La atleta paralímpica Sara Andrés también ha participado en este encuentro para valorar su vinculación con el proyecto. En unas declaraciones a Onda Cero ha afirmado que, si este proyecto hubiese estado presente cuando ella comenzó a adentrarse en el mundo del deporte, “habría sido más sencillo y con menos quebraderos de cabeza”, afirmando que “yo lo hice sola”, y que en el comienzo “estuve un poco perdida”.

También ha señalado que tuvo que pasar casi un año hasta que encontró el camino del deporte paralímpico, por lo que “se hubiera agilizado mucho más. Eso hace que te puedas preparar mejor, más rápido, y que encuentres tu pasión antes”.

De hecho, tuvieron que pasar hasta cuatro años de entrenamiento para que Sara Andrés diera el paso definitivo para enfocarse a nivel profesional: “en tres años empecé a competir, se me empezó a dar bien, y al cuarto es cuando di el gran salto e hice unos Juegos Paralímpicos”. Desde entonces, ya cosecha tres participaciones, y se está preparando para la próxima edición en Los Ángeles 2028.

Esta nueva edición del programa “Nuestra Próxima Estrella” realizará cuatro paradas: en Valladolid (31 de mayo), Madrid (3 de octubre), Barcelona (24 de octubre) y Gran Canaria (21 de noviembre), en las que se evaluarán las aptitudes de los participantes y, posteriormente, se les introducirá en deportes que se ajusten a sus perfiles.