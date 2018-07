¡Vuelve Lorenzo!

La verdad es que después de la entrevista con Jorge Lorenzo en Radioestadio del Motor, reflexioné bastante con el comentario del piloto de Yamaha al confirmar que trataría de perder lo menos posible en los circuitos en los que no pudiera ganar y que iría a por todas en trazados donde viera opciones de conseguir el primer lugar del podio. Y por lo que he visto pasado el primer tercio del campeonato, lo está cumpliendo al cien por cien. Sabe que no debe cometer errores y que tiene a los dos pilotos del Repsol Honda como duros competidores, pero su talento y la experiencia adquirida con su Yamaha le hace ser un rival muy difícil de batir. El Mundial dependerá de varios factores y uno de ellos es la capacidad de reacción de Honda con el nuevo modelo que están probando en Motorland. Ya el año pasado después de Mugello a mediados de julio Dani Pedrosa logró dar un gran paso con la nueva moto y ganó 6 de las últimas ocho carreras, por lo que habrá que ver las conclusiones de las pruebas en Motorland y si quieren usarla desde Holanda o prefieren seguir con la actual.

Todos esperábamos ver a Valentino en Mugello y Montmeló, circuitos en los que ha conseguido grandes victorias, pero en Italia duro tres curvas al contactar con Álvaro Bautista y en Montmeló apenas pudo hacer nada para seguir a los tres pilotos españoles. Ya dije que era el cuarto de los favoritos debido a que el nivel de Lorenzo, Pedrosa y Márquez es muy alto en estos momentos y algún día habrá que valorar esto en su justa medida.

En Moto2, lo más positivo es la vuelta de Pol Espargaró. Después de los entrenamientos en Mugello, Pol ha podido sacar conclusiones positivas al modificar un poco la moto y su estilo de pilotaje, logrando una gran victoria en Montmeló que le dará mucha fuerza moral de aquí a final de temporada. El pupilo de Sito Pons no lo está teniendo tan fácil como todos esperábamos ya que en estos momentos está a 35 puntos de Scott Redding y sabe que no puede fallar ni un Gran Premio. Mentalmente ha sido muy importante la victoria de Montmeló y habrá que ver los resultados de las próximas carreras ya que será clave de cara a las opciones al título. Muy cerca en la clasificación se encuentra su compañero de equipo Tito Rabat, a tan sólo cuatro puntos y demostrando que ha dado un gran Paso adelante esta temporada. La nueva normativa del peso ha favorecido mucho a Redding y Rabat y demuestra el acierto del nuevo reglamento.

No todo son buenas noticias ya que si valoramos la actuación del resto de pilotos españoles, los resultados no puedes ser más decepcionantes. Nico Terol y Jordi Torres necesitarán ser más constante y Toni Elías y Julián Simón deberán mejorar mucho los resultados.

En Moto3 el Mundial es cosa de tres pilotos españoles. Por orden, Luis Salóm, Maverick Viñales y Alex Rins están un paso por delante del resto de pilotos. En alguna carrera se podrá Sumar Folger, Márquez y Oliveira, pero el mundial es cosa de tres.

Todos usan KTM y eso les hace estar en igualdad de condiciones. Dependerá de la puesta a punto por parte de los equipos y del talento de los pilotos pero de momento se está viendo que la experiencia de Luís Salóm le está ayudando bastante al no entrar en la batalla por el primer puesto durante las primeras vueltas, para dar un gran tirón en la parte final de la carrera, haciendo imposible la victoria a sus rivales en Qatar, Mugello y Montmelo. En estos momentos son 26 los puntos de diferencia entre el primero y el tercero y apuesto a que Viñales y Rins ganarán más carreras pronto, por lo que el Campeonato se ajustará todavía más.

Ya ha pasado un tercio del Mundial y podemos sacar varias conclusiones claras.

- El dominio de los pilotos españoles pasado el primer tercio de la temporada es histórico. 16 de 18 victorias y 40 de 54 podios posibles.

- Algún día habrá que valorar que tengamos a tres pilotos de nuestro país líderes en MotoGP. Ver a uno de los más grandes de la historia como es Valentino Rossi incapaz de ganarles es casi un sueño.

- Bautista tiene que acabar las próximas carreras, lleva dos en el suelo y el equipo necesita acercarse al podio en alguna carrera.

- La victoria de Pol Espargaró en Moto2 en el trazado catalán puede valer más de 25 puntos.

- Gran paso delante de Tito Rabat esta temporada. Todo lo contrario podemos de decir del resto de pilotos de Moto2, a excepción de Nico Terol, que necesitará ser más constante en los puestos de cabeza.

- En Moto3 mucho ojo con Alex Rins. Todos contábamos con Viñales y Salóm, pero creo que Rins está actuando de manera muy inteligente, desviando la presión hacia los otros dos pilotos.

- 91.000 espectadores en Montmeló habla muy bien de la afición española. Con la crisis que tenemos son datos muy positivos y que beneficia a todos.

Todos tenemos claro que en MotoGP y en Moto3 tenemos el título garantizado. Más difícil lo tenemos en Moto2 pero aún quedan dos tercios del Campeonato y mucha emoción por delante. La próxima cita será en la vieja catedral, en Assen ¿Te lo vas a perder?