Sainz cree que la maniobra "optimista" de Alonso terminó costándole el sprint a ambos

El vigente campeón mundial de Fórmula 1 y actual líder de la clasificación general, Max Verstappen (Red Bull), remontó hoy desde el cuarto puesto de salida para hacerse con la carrera al esprint del Gran Premio de China y reforzar su posición.

Así, el neerlandés se embolsó el premio máximo de la cita, ocho puntos que elevan su total a 85 a expensas de que logre ampliar mañana esa cifra en la carrera; en segundo y tercer lugar figuraron Lewis Hamilton (Mercedes) y Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), llevándose 7 y 6 puntos, respectivamente. También puntuaron, ordenados de 5 puntos hasta 1, Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Esta fue la primera carrera al esprint de la temporada 2024, y se prolongó durante 19 vueltas, un tercio de las fijadas para la competencia completa del domingo.

Alonso abandona y Sainz critica su maniobra "optimista"

Mucho peor día tuvo Fernando Alonso (Aston Martin), que empezó en tercera posición para caer al sexto puesto tras enzarzarse con Carlos Sainz (Ferrari) -algo que aprovechó Pérez para meterse en esa tercera posición- y acabar siendo el único piloto en abandonar al sufrir un pinchazo en la rueda delantera derecha.

Sobre esto ha opinado el también español y afectado Carlos Sainz, que acusó a Alonso de llevar a cabo una maniobra "un tanto optimista" que acabó "costándole" la carrera al sprint a ambos, un incidente por el que tuvieron que declarar ante los comisarios.

"He atacado a Fernando (Alonso) y le he conseguido pasar bien, pero él ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela que al final le ha costado la carrera a él y a mí porque he cogido bastante daño, y a partir de ahí me he ido para atrás", explicó.

Sainz lamentó el toque con el asturiano: "Es una pena porque podríamos haber luchado por el podio sin ese incidente".

El piloto de Ferrari aseguró que "nadie está contento" con el resultado, una quinta posición que le entrega cuatro puntos, y explicó su estrategia de atacar al a la postre ganador, el holandés Max Verstappen (Red Bull): "Sabía que si le pasaba podía intentar ganar, me la he jugado".