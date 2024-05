Teo Martín: "Soy una persona ambiciosa y no renuncio a estar en MotoGP"

- Después de toda una vida dedicada al automovilismo, cada día le está gustando más las motos

Yo siempre he sido muy aficionado al mundo del motor, ya sea de las dos o cuatro ruedas, aunque es cierto que mi trayectoria ha estado más en los coches. Pero después de ver el ambiente, la organización y todo lo que rodea al Mundial de MotoGP hace que para mí sea una satisfacción total estar en este campeonato. Y encima si consigues buenos resultados pues la verdad es que estoy muy contento

- Usted siempre ha sido una persona muy ambiciosa y con muchos éxitos empresariales y deportivos. Es un logro entrar en las motos y formar un equipo que está haciendo muy bien las cosas

Estoy muy satisfecho del equipo que hay ahora mismo. Óscar Manzano y Jordi Gatell, junto a todo su equipo están haciendo un gran trabajo. Primero entramos en Moto3, siendo este el tercer año y luego ya esta temporada hemos dado el salto a Moto2 y MotoE. Siempre he pensado que cuando el trabajo se hace bien, los resultados llegan y ahora podemos presumir de tener a jóvenes técnicos muy profesionales, que trabajan mucho para poner la moto a punto.

- Pudo entrar a Moto2 gracias a la vacante que dejó el equipo de Sito Pons

Surgió una buena oportunidad tras la marcha de Sito y nos pusimos en su día en contacto sobre la opción de coger la vacante. Acordamos quedarnos con una parte del personal y el resto es ya todo nuestro. Además, decidimos hacer cambios ya que Sito siempre ha corrido con Kalex y nosotros decidimos hacerlo con Boscoscuro.

- ¿Por qué se decidió cambiar de moto?

Vi en su día un reportaje de Luca Boscoscuro y me pareció una persona muy exigente, que le gustaba ganar y hacer las cosas bien. No es el típico fabricante que va únicamente a por el dinero y al comentarlo con Óscar y Jordi decidimos hablarlo con Luca y al final tomamos conjuntamente con todas las partes la decisión de ir con ellos. La verdad es que estamos encantados y los resultados están a la vista, pero quiero destacar que es gracias al tremendo trabajo que hace todo el equipo, desde el primero al último.

- Y en cuento a los pilotos, de momento las cosas van muy bien en Moto2

Sergio García está haciendo una gran temporada. Es una persona muy trabajadora y además hay que decir que tenía ofertas el año pasado de equipos importantes, pero decidió correr con nosotros y estoy encantado de de la decisión que tomó ya que aparte de ser buen piloto, es buena persona.

- Y si hablamos del campeonato en general, está espectacular en todos los aspectos

Es increíble ver la igualdad que hay en todas las categorías, incluida la MotoE, que por cierto me gusta mucho ya que corren más de lo que la gente se espera. En Moto3 sorprende ver a más de diez pilotos en el mismo segundo y puedes pasar primero por la línea de meta y a la siguiente vuelta estar el ocho. Y ahora al tener equipo de Moto2 y estar más atento me ha sorprendido mucho ya que no es una categoría fácil, me encanta con las limitaciones técnicas que tiene hay mucha igualdad entre las motos y hace que los pilotos destaquen por ellos más que por la moto. Y ya en MotoGP el nivel es muy alto y estamos viendo carreras espectaculares.

- Usted es una persona muy ambiciosa y por lo que dice, veo que aspira algún día a tener un equipo de MotoGP

Siempre me gusta crecer. Yo empecé mi vida profesional a base de mucho esfuerzo y arriesgarse a base de tomar decisiones. Estando en el FIM CEV de entonces con Pedro Acosta ya pedí tener un equipo en el Mundial de Moto3 y queríamos todos dar el salto al Mundial de Moto3 con el piloto murciano, pero no fue posible ya que no tenían hueco. Finalmente al año siguiente pudimos estar y un tiempo después hemos tenido la oportunidad de entrar en Moto2. Estamos muy atentos por si en un futuro podemos tener plaza en MotoGP, pensando con el cambio de reglamento a partir del 27 o si algún equipo decide cambiar, pero es muy difícil hoy en día. Si te contesto resumiendo a si me gustaría contar en un futuro con un equipo de MotoGP, la respuesta es sí.

- Si sale la oportunidad de MotoGP supongo también se valorará su trayectoria como empresario del motor y el complejo del motor que tiene en Madrid

En Madrid disponemos de un gran centro dedicado principalmente a los coches. El MSI cuenta actualmente con unos 800 alumnos, de ellos más de 600 haciendo diferentes grados de ingeniería gracias a la colaboración que tenemos con la Universidad Francisco de Vitoria. Luego a título propio también ofrecemos la formación de mecánico y el máster de motorsport. Ahora mismo tenemos lista de espera por lo que estamos muy contentos. Además, estamos construyendo un nuevo edificio que lo vamos a utilizar para las motos y creo que la estructura se terminará en junio y vamos a ver si logramos repetir el éxito que hemos tenido con los coches. He podido comprobar que se necesitan mecánicos de motos de competición y de calle y estoy seguro que irá bien.

- ¿Cuántos equipos en el motor tiene si sumamos las dos y cuatro ruedas?

Tenemos una copa de Toyota de Rallyes y somos los organizadores con Toyota España y Portugal, donde recibimos los coches de serie y los transformamos en vehículos de competición. Este año

hemos hecho una categoría nueva para circuitos, para dar una continuidad a los jóvenes pilotos que vienen del karting. Es sobre la base del Toyota GR 86, con una potencia de 234 cv, con tracción trasera y bajo mi punto de vista es un coche ideal para que aprendan y sigan creciendo. Pienso que hay una vida más allá de Fórmula 1 ya que a esa categoría como mucho suben uno o dos pilotos al año y hay que dar salida al resto de pilotos. Aparte de todo eso, somos equipo oficial de Toyota para el Campeonato de España de Super CER, estando líderes con el Toyota Yaris y también estamos en el Mundial de Rallyes, donde hemos realizado ya tres pruebas en Montecarlo, Suecia y Portugal y el fin de semana que viene vamos a Cerdeña, con un coche muy nuevo, que se homologó a comienzos de enero y ya hemos obtenido una victoria. Estamos muy contentos también con la colaboración con Toyota.

- ¿Con la llegada de Liberty Media al Mundial de MotoGP piensa que seguirá creciendo?

Carmelo ha demostrado que a lo largo de estos años ha sido capaz de hacer crecer el campeonato a unos niveles muy altos. Con la llegada de Liberty Media pienso que se mejorará principalmente la parte de marketing y la promoción del campeonato. En cuanto a la competición, no creo que cambie mucho ya que actualmente tenemos un campeonato muy interesante y con los cambios previstos para el 2027 no creo que haga falta mucho más.

- Si hace un análisis de su trayectoria cuando empezó de cero y ve lo que tiene en estos momentos , sin duda estará satisfecho

Sin duda, pero hay que vivir al día y mi objetivo siempre es el presente y futuro. Este mes por ejemplo hemos ganado el Super CER en Canarias, el domingo pasado ganamos en el Mundial de Rallyes en Portugal y en el Mundial de Moto2 y Moto3 estamos logrando buenos resultados, por lo que estoy muy contento, pero hay que seguir siendo ambiciosos.