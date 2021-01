El primer día de Carlos Sainz a bordo de Ferrari

LEER MÁS Fernando Alonso vuelve a pilotar el R25 con el que ganó su primer Mundial de F1 en 2005

Carlos Sainz ya sabe lo que es pilotar un Ferrari en Fórmula 1. Lo ha hecho hoy en el circuito de Fiorano a bordo del monoplaza que compitió en la temporada 2018.

Una sesión muy importante para el madrileño de cara a coger experiencia con su nuevo equipo y familiarizarse con los procedimientos de la escudería italiana. Muchas conclusiones habrá podido sacar tras las cien vueltas que ha dado al trazado de Fiorano.

Limitación de test de pretemporada

Mañana se volverá a subir al mismo monoplaza para seguir recibiendo imputs de la Scudería. Unos test más importante que nunca ya que la FIA ha limitado los test de pretemporada. Los oficiales serán del 12 al 14 de marzo en Bahréin y sol habrá día y medio para cada piloto. Y en este aspecto, será complicado para los que han cambiado de escudería como es el caso de Sáinz, Ricciardo o Vettel. Fernando Alonso sí pudo estrenarse con Reanult en los test de jóvenes pilotos tras recibir un permiso especial de la FIA.

Es la cuarta escudería de Carlos Sáinz en la Fórmula 1 tras su paso por Toro Rosso, Renault y Mclaren.

Desde la barrera ha observado atento, Charles Leclerc, el compañero de Carlos Sainz que en declaraciones en los medios de la Scuderia reconoce que no ha dado ningún consejo al español: "No le he dado ningún consejo, él sebe perfectamente lo que está hace. Es un día para ir tomando confianza con el equipo. Yo he estado viéndole muy atento y sólo puedo desearle la mejor suerte"