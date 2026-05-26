Marc Márquez quiere volver en el GP de Italia

Tras pasar revisión con el equipo del Hospital Ruber Internacional que le atiende, el piloto de Cervera (Lleida) confirmó este martes en sus redes sociales que viajará a Mugello (Italia), para pasar el examen obligatorio del cuerpo médico del campeonato que debe darle el 'apto' para volver a competir.

Márquez se lesionó durante la carrera de Francia a comienzos de mayo y tuvo que pasar por el quirófano para reducir la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, circunstancia que aprovechó para someterse a otra intervención en la que se le retiró un tornillo que le causaba molestias en el hombro derecho.