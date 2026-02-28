Pol Espargaró: "Si hay alguien que puede jugarle el título a Márquez podría estar en Aprilia"

Este fin de semana comienza en Tailandia el Mundial de Moto GP en el que Marc Márquez volverá a defender título después de lograr su séptimo título la temporada pasada, aunque se prevé que este sea un año en el que el de Cervera tenga más competencia por la victoria.

"Quizás vamos a ver el primer año en que fábricas como Aprilia, KTM y Honda se van a acercar mucho a Ducati", explica Pol Espargaró en Radioestadio Noche, que destaca la mejora de estas marcas después de los primeros entrenamientos libres de la temporada.

"Ya los estamos viendo sufrir un poco, no porque no funcionen bien, sino porque el margen de mejora que tienen es muy poco y el que tienen otras fábricas es mayor", destaca el piloto probador de KTM que habla muy bien de las Aprilia. "Si hay alguien que puede jugarle el título a Marc (Márquez) podría estar en Aprilia", con pilotos como Marco Bezzecchi o Jorge Martín.

Espargaró habla, además, de que este año será más de transición que de crecimiento debido a los importantes cambios en el reglamento que se esperan para el año que viene, lo que condicionará la inversión de las marcas. "Lo que vamos a ver en esta primera carrera no va a ser tan distinto a lo que vamos a ver a mitad de año", explica en Radioestadio Noche.

En su marca, KTM, tienen muchas esperanzas puestas en el crecimiento de Pedro Acosta, llamado a dar un paso adelante y convertirse en los próximos años en la gran referencia del motociclismo español. "Está yendo muy bien. Tiene un ritmo fantástico, está muy centrado y motivado", asegura Espargaró sobre el murciano.