Lo mejor de los Libres 2 del GP de Australia

Cómo está Mercedes. Cómo está en 2015, porque el guión que está siguiendo el inicio del Mundial de F1 esta temporada es similar al que los alemanes escribieron el pasado curso. Tras los Libres 2 de Australia, la supremacía plateada es incluso más evidente y Nico Rosberg, con su 1:27.697 ha superado a Lewis Hamilton por una décima. Carlos Sainz ha acabado en el séptimo puesto.



Nadie se acerca al imperio Mercedes, ni en 2015. Otra vez ambos, mano a mano, en cuanto han querido se han puesto arriba. Y sin apenas esfuerzo. Sin despeinarse y sin llevar al máximo nivel a su supermotor, que tan bien les fue el pasado año y que tan bien parece irles este. Rosberg se ha llevado el gato al agua, aunque ya sabemos que lo que cuenta es lo que pasa a partir del sábado y sobre todo el domingo.



Y es que el alemán ha derrotado a Hamilton otra vez en los Libres de Australia. Tras vencerle en los primeros, Nico repite y comienza así, con buen pie, su particular 'vendetta' de su segundo puesto del Mundial 2014. Pero una décima no es nada, y en cuanto toca competir Lewis es uno de los más duros rivales que te puedes encontrar. Si lleva tu mismo coche es el peor rival de todos los posibles.



Ferrari ha vuelto

Lo cierto es que ha habido alguna que otra ausencia en esta sesión, pues aunque estamos al comienzo del campeonato no son pocos los equipos que han empezado a tener problemas con sus monoplazas o con determinadas piezas de los mismos. Estaba claro que Manor, que se puede decir que acaba de aterrizar esta temporada, no iba a rodar mucho, pero Ricciardo y Massa se han perdido los Libres 2 por diversos problemas en su Red Bull y en su Williams.



Sin ellos, Ferrari ha liderado el grupo perseguidor de los Mercedes. Por fin parece que los italianos están donde deberían haber estado los últimos años. Los de Maranello han colocado a sus coches tercero y cuarto, con Vettel por delante de Raikkonen y con unas buenas tandas largas. Sebastian parece que lleva toda la vida en la 'Scuderia', y Kimi hasta habla con sus mecánicos. Quién lo iba a decir.



Accidente de Magnussen nada más empezar

De momento McLaren-Honda no está ni de lejos entre los equipos a vigilar por Rosberg y por Hamilton, salvo enorme sorpresa que no se espera en Melbourne. El objetivo es sumar kilómetros, y Button lo ha hecho aunque a una velocidad bastante escasa (13º tiempo para él). Magnussen no ha sumado demasiados, pues [[LINK:INTERNO||||||a los quince minutos de empezar ha estrellado su coche ]]contra las protecciones de Australia. A ver si la cosa mejora para Malasia, cuando Alonso se subirá al coche.



Cuando coincidirá con un Carlos Sainz que está sumando vueltas con el Toro Rosso en el que está siendo su Gran Premio debut en la F1. Séptimo puesto, más de 40 vueltas para él y unas sensaciones inmejorables de cara a la carrera oceánica. El madrileño lleva la velocidad en la sangre, y ni aún siendo su primera prueba oficial en el gran circo se está mostrando nervioso.

Favorita Mercedes... otra vez

Cada vez le queda menos para empezar la competición real tras probar las emociones a bordo del Toro Rosso. No van mal las cosas para él, y para Mercedes van estupendamente. Rosberg y Hamilton siguen comandando con puño de hierro la Fórmula 1, pero mucho ojo a Ferrari que quiere colarse en la fiesta. Y Williams y Red Bull aparecen como incógnitas.