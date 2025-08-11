RFEF

La RFEF destituye a Montse Tomé y nombra a Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora de España

Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora de la selección femenina española de fútbol tras la destitución de Montse Tomé.

Quién es Sonia Bermúdez, la candidata que suena para sustituir a Montse Tomé como seleccionadora de España

A.M.

Madrid |

Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora de España.
Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora de España. | Getty Images

Montse Tomé dejará de ser la seleccionadora española este mismo lunes después de la decisión que ha tomado la RFEF, que ha decidido nombrar a Sonia Bermúdez como su sustituta. El nombramiento de la Federación también incluye a Iraia Irurregi como segunda de Bermúdez, mientras que David Aznar pasa al combinado sub-18 y sub-19, y Milagros Martínez a la sub-17.

Así, esto supone una reestructuración total en la parte de fútbol femenino, ya que la RFEF también decide suprimir la selección sub-23.

Los Juegos de París y la Eurocopa, determinantes

La cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París hace un año y la pérdida de la final de la Eurocopa este verano, en la tanda de penaltis ante Inglaterra, han pesado a la hora de decidir la destitución de Tomé.

El nombre que sonaba con más fuerza en la Federación para ser la nueva seleccionadora española femenina es Sonia Bermúdez, exjugadora internacional que ya integra la RFEF trabajando en categorías inferiores al mando de la categoría sub-23, que desaparece.

Montse Tomé, en el cargo desde que relevó a Jorge Vilda en septiembre de 2023, tras la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, dirigió a España a la conquista de una Liga de Naciones, un subcampeonato de Eurocopa y la cuarta plaza en los Juegos Olímpicos.

Además, ha situado a la selección española como número uno en la clasificación mundial de la FIFA de selecciones femeninas de fútbol, por delante de Estados Unidos, Suecia e Inglaterra.

