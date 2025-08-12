Real Madrid vs WSG Tirol: horario y dónde ver el partido de pretemporada del conjunto blanco

El conjunto dirigido por Xabi Alonso se medirá al WSG Tirol en el Tivoli Stadion de Innsbruck, en el que será su único amistoso a puerta abierta antes de iniciar LaLiga el próximo 19 de agosto.

El calendario ha jugado en contra del equipo blanco. Con apenas dos semanas de trabajo tras disputar el Mundial de Clubes y llegar hasta semifinales, la plantilla solo ha podido encajar dos compromisos, un test a puerta cerrada en Valdebebas ante el Leganés, saldado con un 4-1 remontando un gol inicial, y el encuentro de hoy contra el Tirol, que servirá como ensayo general para el debut liguero frente a Osasuna.

¿A qué hora es?

La cita, que comenzará a las 19:00 horas (peninsular española).

Un nuevo comienzo

Xabi Alonso ha tenido que gestionar una plantilla que combina caras nuevas con veteranos consolidados. Refuerzos como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras o Franco Mastantuono se suman para reforzar posiciones clave y dar un nuevo aire a un equipo que la pasada temporada levantó la Supercopa de Europa y la Intercontinental, pero se quedó sin opciones en Copa del Rey, Champions y LaLiga.

¿Dónde ver el partido?

El Real Madrid vs Tirol podrá verse en directo por La 1 de TVE, RTVE Play y Real Madrid TV.

Tirol un rival modesto

El escenario del choque, el Tivoli Stadion Tirol, es un estadio con capacidad para 15.200 espectadores que en 2008 llegó a ampliarse hasta 30.000 con motivo de la Eurocopa. Habitual sede de equipos de fútbol y fútbol americano, hoy acogerá a un Real Madrid que busca ritmo y sensaciones positivas. El WSG Tirol, aunque lejos del escaparate europeo, se presenta como un rival competitivo para medir el estado físico y táctico de los de Alonso.