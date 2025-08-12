El Real Madrid frena la propuesta de llevar a Miami el partido Villarreal-FC Barcelona

El Real Madrid ha emitido un comunicado para rechazar la posibilidad de que el partido entre Villarreal y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 17 del campeonato, se juegue el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami.

El conjunto blanco denuncia que la iniciativa "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial" que garantiza que, en un torneo a doble vuelta, cada equipo reciba a su rival una vez en su estadio. Además, señala que "altera el equilibrio competitivo y otorga una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes", en referencia a los dos implicados.

Desde Chamartin recuerdan que "la integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos" y que cambiar unilateralmente este formato "rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable".

Tres frentes abiertos

El comunicado detalla las medidas ya emprendidas para frenar la propuesta. Primero, el Madrid ha pedido a la FIFA "no autorizar la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición".

En segundo lugar, ha solicitado a la UEFA que inste a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a denegar la petición, recordando el criterio de 2018 que prohíbe sacar partidos oficiales de competiciones nacionales fuera del territorio, "salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren".

Por último, el club ha remitido un escritor al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que "no conceda la autorización administrativa necesaria sin dicho consentimiento unánime".

La posición de la RFEF y la réplica de Villarreal

La RFEF, bajo la presidencia de Rafael Louzán, comunicó el lunes que trasladaría la solicitud de Villarreal y Barcelona a la UEFA, un paso clave para que el plan avance. Para el presidente del club castellonense, Fernando Roig, se trata de "una grandísima oportunidad".