El surcoreano Kim Woojin establece un nuevo récord del mundo de 72 flechas de tiro con arco

El surcoreano Kim Woojin estableció un nuevo récord mundial de 72 flechas de tiro con arco durante la ronda clasificatoria de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el Samódromo.

Kim, de 24 años y campeón mundial en 2011 y 2015, dejó la nueva plusmarca en 700 puntos, uno más que la anterior, que estableció su compatriota Im Dong-Hyun en Londres 2012.

"Me he entrenado más que nadie y lo he dado todo durante toda la ronda. Este sábado (en la prueba por equipos) llega lo importante, por lo que hoy no hay celebraciones. Quiero centrarme en el enfrentamiento de este sábado", dijo Kim.

El arquero surcoreano se enfrentará el lunes en el cuadro individual contra el zimbabuense Gavin Sutherland. El surcoreano lidera la clasificatoria por delante del estadounidense Brady Ellison (690) y el italiano David Pasqualucci (685). Se trata del primer récord mundial que se establece en los Juegos Olímpicos de Río 2016