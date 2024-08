Qué significa AIN: las siglas con las que compiten los deportistas rusos en los Juegos Olímpicos

Llevamos ya varios días de competiciones deportivas en los Juegos Olímpicos de París 2024 en los que hemos visto a cientos de deportistas defender a sus respectivos países de todo el mundo. Pero ha habido dos banderas que no hemos visto: las de Rusia y Bielorrusia.

Y es que ambos países están vetados por el Comité Olímpico Internacional (COI) por culpa de la invasión de Ucrania, que les impide mostrar su bandera e himno en los Juegos de París. A pesar de esto, sus deportistas sí que pueden competir en París, puesto que el COI consideró injusto castigar a los atletas únicamente por su nacionalidad.

Es por esto que les permite participar en los Juegos Olímpicos, aunque con ciertas condiciones: no haberse posicionado a favor de la guerra, no tener relación con el ejército ruso, y no usar la bandera y el himno. Los atletas rusos y bielorrusos, por tanto, participan bajo unas siglas distintas.

Esto proviene de un código olímpico bajo el que se pueden amparar los deportistas neutrales que compiten de manera individual. Las siglas utilizadas son AIN (Athlètes Individuels Neutres) y muestran una bandera verde con un círculo blanco en medio.

Los deportistas rusos no pudieron mostrar su bandera ni utilizar su himno en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 (celebrados en 2021), pero en este caso fue debido a una sanción a Rusia por un escándalo de dopaje, por lo que pudieron participar bajo las siglas del Comité Olímpico Ruso (ROC).