Santi Denia: "Es la lista más difícil que he hecho"

“En 14 años que llevo aquí es la lista más difícil que he hecho, por todos los condicionantes que teníamos. Aquí están los que están disponibles y convencidos al 100%”, señaló en rueda de prensa. “Los condicionantes son que hay un condicionante de edad, de número de jugadores, donde primero hay que dar 22 jugadores y después de los primeros entrenamientos, 18. Luego, es una fecha fuera del calendario FIFA y si los clubes extranjeros no lo consideran oportuno no te ceden a los jugadores. Hay que poner en valor el trabajo de la dirección deportiva para ir haciendo un filtro. De 180 iniciales hemos pasado a 22. Ha sido muy difícil elegir a estos 22”, añadió.

Y de los 22, habrá cuatro que no formen parte de la lista definitiva, en una decisión en la que el técnico señaló que será clave “la polivalencia. Esta semana es clave. Se les ha mandado un trabajo físico y hay que verlos. Aquí la palabra polivalencia cobra mucha importancia”, destacó. Además, señaló que le hubiese gustado poder hacer una lista más larga. “En abril dijimos que sería bueno que hubiera 22 jugadores, como en Tokio. La decisión no es nuestra, pero hay que respetarla. Nos gustaría que fueran 22, como a todas las federaciones. A día de hoy es así”, comentó.

“Hemos buscado fútbol. En los 14 años que estoy aquí hemos buscado fútbol. Es un equipo donde queremos tener el balón, ir a la profundidad, circular rápido… Todos los jugadores que he llamado han estado conmigo, y le doy importancia a eso. Con experiencia en campeonatos de Europa, dos jugadores -Eric y Miranda- han jugado en Juegos Olímpicos… esa experiencia al máximo nivel es muy importante para nosotros”, añadió.

Un Santi Denia que explicó que para los mayores de 23 años quiso premiar a tres de los 14 jugadores que quedaron subcampeones de Europa el pasado verano y que excedían la edad permitida. “Tiene sentido que de los jugadores que han conseguido la clasificación, mayores del 2000, salieran los tres. Había muchos jugadores que me hubiese traído, pero el condicionante de la edad es importante”, valoró.

El técnico dijo también que espera, al menos, igualar la plata olímpica en Tokio 2020. “Estoy muy ilusionado, con ganas de intentar mejorar los últimos juegos de Tokio, o igualarlo, poder estar en una final es el sueño de todos. Vamos a ir paso a paso. Queremos soñar en grande. Sabiendo que hay que ir paso a paso, con el primer partido siendo el más importante, contra Uzbekistán. Tenemos 23 días para prepararlo, algo que nunca me había pasado”, declaró.