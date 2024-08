Pau Echaniz: "Todavía no soy consciente de lo que he hecho"

Pau Echaniz ha logrado este jueves una nueva medalla para la Delegación española en París. A sus 23 años y compitiendo en sus primeros Juegos Olímpicos, el piragüista español ha logrado un meritorio e inesperado bronce en K1 con el que tanto había soñado. "Esta noche he soñado que ganaba la plata", reconoce entre risas, aunque explica que "es incluso mejor de lo que había soñado".

"Todavía no soy consciente de lo que he hecho", ha dicho en Onda Cero un Echaniz que ha visto claras sus posibilidades de medalla en cuanto se ha bajado de la piragua.

"He visto que era posible llegar, era un tiempo muy bueno y sabía que pocos podían hacerlo", explica un Echaniz que ha salido a competir el primero en la final y al que la espera hasta confirmar su bronce se le ha hecho eterna. "Ha sido duro, me he empezado a marear un poco", reconoce.