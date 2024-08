Emmanuel Reyes Pla: "Vamos a por la medalla de oro"

El boxeador Emmanuel Reyes Pla se ha clasificado este jueves para las semifinales y se ha asegurado la medalla en estos Juegos Olímpicos de París. Y es que en boxeo no hay combate por el tercer puesto y los dos perdedores de las semifinales compartirán la medalla de bronce.

"Vamos a por la medalla de oro", reconoce el boxeador que ha sabido reponerse de la decepción de Tokio en la que se quedó fuera en cuartos de final por una decisión arbitral. "He venido a París a disfrutar y creo que la clave ha sido esa. No lo hice en Tokio y aquí lo estoy haciendo. Me lo estoy pasando súper bien".

Se asegura, esta vez sí, su medalla olímpica, algo que siempre ha tenido entre ceja y ceja. "Desde que estaba en la barriga de mi mamá tenía claro que quería ganar una medalla olímpica", reconoce entre risas.

Se ve, además, ganando en las semifinales y peleando por el oro. "Me veo victorioso, ya le ganamos en el preolímpico. Yo le conozco a él y él sabe que estoy arriba de él. Es él quien tiene que cuidarse", explica confiado Emmanuel.