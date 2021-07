La participación de Laurel Hubbard, primera atleta trans en unos JJOO, levanta críticas de sus rivales

El Comité Olímpico Internacional ha apoyado la participación de la levantadora de pesas transgénero, Laurel Hubbard, para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio a pesar de las críticas que su presencia ha generado por considerarla injusta para sus rivales. El presidente del COI, Thomas Bach, dijo durante una conferencia de prensa en Tokio que Hubbard está legitimada para competir bajo las reglas actuales.

Cuando se le preguntó repetidamente si apoyaba la competencia de Hubbard en Tokio, Bach dijo que "las reglas deben aplicarse, y no se pueden cambiar las reglas durante un sistema de calificación en curso", dijo. "Esto es en lo que confían todos los atletas del mundo: en que se están aplicando las reglas".

Según la normativa actual, que el COI actualizó en 2015, los niveles de testosterona de las atletas trans deben estar por debajo de 10 nanomoles por litro de sangre durante al menos 12 meses antes de su primera competencia. Hubbard será la primera deportista trans en competir en los 125 años de historia de los Juegos Olímpicos.

La inclusión de la halterófila de 43 años ha generado un extenso debate. Sus partidarios han acogido con satisfacción la decisión, mientras que los críticos han cuestionado la imparcialidad de los atletas trans que compiten contra las mujeres cisgénero.

Emily Campbell, halterófila británica y rival de Hubbard en Tokio, ha mostrado su apoyo a Hubbard "Es un ser humano y se ha clasificado para Tokio como todas las demás. Para ser un gran deportista hay que darle a todos el mismo respeto".

No hay evidencia científica clara de que tenga ventaja

Aunque no existe una evidencia científica clara que demuestre que las mujeres trans tienen una ventaja injusta sobre las mujeres cisgénero en los deportes competitivos, un estudio reciente publicado en el British Journal of Sports Medicine encontró que las mujeres trans tienen una ventaja atlética sobre las mujeres cis después de un año de terapia hormonal.

Los críticos del estudio han señalado que se realizó en una pequeña muestra de mujeres que pertenecían a la Fuerza Aérea en lugar de ser atletas de élite, como este caso.

Además, una revisión científica de 2017 publicada en Springer's Sports Medicine encontró que "no existe una investigación directa o consistente que sugiera que las mujeres transgénero (o los hombres) tengan una ventaja atlética en cualquier etapa".

"Es una situación injusta"

Sin embargo, quienes se oponen a la participación de Hubbard argumentan que tienen ventajas biológicas inherentes relacionadas con la densidad ósea y muscular que les dan una ventaja injusta. Anna Van Bellinghen, una levantadora de pesas belga que probablemente competirá contra Hubbard, dijo en mayo que, si bien apoya a la comunidad transgénero, cree que la presencia de Hubbard en la categoría femenina es injusta: “Soy consciente de que definir un marco legal para la participación de las personas trans en los deportes es muy difícil. Sin embargo, cualquiera que haya entrenado levantamiento de pesas a un alto nivel sabe que las ventajas oseas son ciertas: esta situación en particular es injusta para el deporte y para los atletas. Para los atletas todo esto es un chiste malo".

El halterófilo español, Andrés Mata, que también está clasificado para Tokio lo considera injusto: "Me parece que es un agravio que le dejen competir en esa categoría respecto a las mujeres. Pero supongo que los médicos lo han evaluado y espero que lo hayan hecho bien, porque un hombre ha podido ganar mucho.

n grupo de mujeres deportistas llamado Save Women's Sport Australasia ha protestado contra que se permita a Howard pelear por una medalla olímpica. "Es una política errónea del COI la que ha permitido la selección de un hombre biológico de 43 años que se identifica como mujer para competir en la categoría femenina", apuntaron en una declaración conjunta firmada por varias atletas.

La Primera Ministra de Samoa, Tuilaepa Sa'ilele Malielegaoi, dijo a principios de este año: "No es fácil para las atletas entrenar todo el año y, sin embargo, permitimos que sucedan estas cosas estúpidas".

El entrenador de Samoa, Tuaopepe Asiata Jerry Wallwork, ha planteado en repetidas ocasiones que esta situación es injusta con su atleta Feagaiga Stowers y se ha quejado de que no escuchen sus reclamaciones: "He aprendido en los últimos años que, lamentablemente, aquí no se puede hacer nada desde abajo",