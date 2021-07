Djokovic: "Si quieres estar en la cima, hay que empezar a lidiar con la presión"

Novak Djokovic puede lograr algo que ningún hombre ha hecho antes, consegurir el Golden Slam, es decir, ganar los cuatro grandes y el oro olímpico, una hazaña que solo ha conseguido Steffi Graf. Después de todo lo suscitado por la retirada de Simon Biles, Djokovic ha asegurado que para él "la presión es un privilegio".

A sus 34 años, Djokovic lleva un 2021 impecable en el que ya tiene el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon. Le quedaría el oro en Tokio y el open Usa. Desde su victoria en la hierba del Old Elngland Tennis Club, esta posibilidad de lograr todo es algo con lo que convive a diario y de lo que tiene que hablar en todas sus comparecencias.

"Sin presión no hay deporte profesional"

Tras su victoria en el dobles mixto del miércoles aseguró que "La presión es un privilegio. Sin presión no hay deporte profesional. Si quieres estar en la cima del juego, es mejor que empieces a aprender a lidiar con la presión. Y a lidiar con esos momentos en la cancha pero también fuera de la cancha, todas las expectativas"

La tenista Naomi Osaka y Simone Biles han hablado abiertamente de la gran presión que cargan al ser superestrellas de su deportes. La retirada de la gimnasta de la prueba por equipos ha abierto un debate sobre la salud mental en el deporte de élite.

"Todo ese zumbido y todo ese ruido es algo que no puedo decir. No lo veo o no lo escucho. Por supuesto que está ahí. He aprendido, he desarrollado el mecanismo de cómo manejarlo de tal manera que no me distraiga y no me agote. Siento que tengo suficiente experiencia para enseñarme a mí mismo cómo pisar la cancha y jugar mi mejor tenis", ha declarado el tenista.