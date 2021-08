Juegos Olímpicos España - Japón fútbol, en directo: partido de hoy en los JJOO, semifinales En directo, sigue el España - Japón, partido de semifinales de los Juegos Olímpicos, hoy, a partir de las 13:00. Javier Matiacci

En directo Actualizado a las 13:27 3 comentarios nuevos 13:27 03-08-2021 13:27 24' Japón 0-0 España | No fluye el ataque Otra vez España domina el juego pero cuando llegamos al área de Japón. no sale nada. Cada jugador español que recibe en posición de peligro está rodeado de rivales lo que provoca nuestras imprecisiones. Hay que estar más finos si queremos crearles peligro 13:23 03-08-2021 13:23 21' Japón 0-0 España | Adelanta líneas Japón Intentan los nipones presionar un poco más arriba. Ahora han provocado el error de Unai Simón que la ha mandado directa a la grada. Un poco frío ahora el encuentro 13:20 03-08-2021 13:20 18' Japón 0-0 España | Se traba el encuentro Se traba el encuentro con varias faltas. España ya no crea posesiones tan largas como al inicio. Poco a poco, Japón ha ido llevando el partido a su terreno. 13:17 03-08-2021 13:17 14' Japón 0-0 España | Primera para Japón Era fuera de juego pero nos pillaron en una contra. Ahora nos salvamos pero hay que cuidar esas acciones. Ya no domina tanto España como al inicio 13:13 03-08-2021 13:13 10' Japón 0-0 España | Bien atrás Japón Está triangulando bien España pero aguantan bien los centrales nipones. Ahora buscaba el remate Olmo pero rechaza la defensa. Muy bien Pau con pases rompiendo líneas desde la defensa. Y ahora, amarilla para España. Óscar Gil tarjeta merecida tras una dura entrada. 13:09 03-08-2021 13:09 7' Japón 0-0 España | Ritmo alto La presión de España es muy intensa y hace que Japón no pueda salir de su campo. Ojo a esta selección de Japón porque tiene jugadores en muchos equipos europeos. No es un caramelo ni mucho menos 13:06 03-08-2021 13:06 4' Japón 0-0 España | Monólogo de España No huele el balón Japón pero de estas hemos visto muchas con la Selección. Hay que tener cuidado en las pérdidas porque los japoneses salen rápido y nos pueden hacer daño. Ahora la primera para España, remate de Merino por encima del larguero. Ha entrado bien España en el partido 13:03 03-08-2021 13:03 3' Japón 0-0 España | España controla La apuesta de España es clara. Posesión y paciencia con el balón. Tocamos y dominamos. Poco a poco nos acercamos al área. Primer córner a favor de España 13:01 03-08-2021 13:01 1' Japón 0-0 España | Arranca el partido España vistiendo camiseta blanca y Japón con camiseta azul. Primera posesión para los nuestros en busca de una final olímpica 12:58 03-08-2021 12:58 ¡Ya están los jugadores en el campo! El partido de semifinales de la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio está a punto de comenzar. Suena el himno español y el once titular ha salido al grito de "¡Vamos, vamos!". 12:58 03-08-2021 12:58 Brasil espera en la final Reinier ha transformado el penalti decisivo y los brasileños ya están en la cita del sábado. México peleará por el bronce. Esto arranca!! 12:57 03-08-2021 12:57 ¡¡Suenan los himnos!! España, en el penúltimo escalón antes de conseguir la gloria en fútbol ¡¡YA ESTÁN LOS JUGADORES EN EL TERRENO DE JUEGO!! ¡Suenan los himnos en Saitama, todo preparado para este España - Japón de semifinales de los Juegos Olímpicos, por un puesto en la gran final del sábado! 12:32 03-08-2021 12:32 ¡¡Nuestro rival saldrá de los penaltis!! Ya sea para el oro o para el bronce, nuestro rival se decide en la tanda de penaltis. México y Brasil han empatado a cero en el tiempo reglamentario y a tanda decidirá quién jugará el viernes a las 13:00 por el bronce y quién el sábado a la misma hora por el oro 12:31 03-08-2021 12:31 Rafa Mir, la gran novedad en el once Tras su decisiva actuación ante Costa de Marfil, parecía complicado que hoy se quedara fuera de la alineación de Luis de la Fuente. El delantero deja en el banquillo a Marco Asensio. Además hay otras dos variaciones. Cucurella en el lugar de Miranda en el lateral izquierdo y Óscar Gil cubriendo la baja de Mingueza 12:28 03-08-2021 12:28 Luis de la Fuente muy motivado para esta semifinal "Estamos muy motivados e ilusionados con el partido. Expectantes por jugar un partido tan importante y con tanta trascendencia. Nos enfrentamos a un rival muy duro, difícil, como no podía ser de otra manera. Con muchas ganas de vivir esta experiencia".

