Dani Ceballos: "Tengo muy buenas sensaciones y espero poder disputar minutos en la final"

Dani Ceballos apura sus opciones para estar en la final olímpica ante Brasil. Pasa por los micrófonos de Onda Cero y nos cuenta sus sensaciones:

"Llegar hasta aquí es muy complicado y estamos muy contentos pero hay que cerrar el círculo con un oro que sería magnífico"

"He tenido una mejoría grandísima pero es una lesión de tres cuatro semanas. Estamos recortando plazos y ayer pude entrenar con el resto de compañeros. Viendo las imágenes creo que ha quedado en un susto con lo que había pasado"

"Me encontré al árbitro y le pregunté si le parecía roja y me volvió a decir que no. No entendemos los criterios pero estamos para ayudar a hacerlo lo mejor posible"

"Tengo muy buenas sensaciones. Temía que hoy el tobillo estuviera mermado y no ha sido así. Quedan dos días y espero que podamos mejorar y disputar algún minuto"

"Quería entrenar y ayudar al equipo pero el míster me vio sufrir y paró el entrenamiento. Me dijo el míster que estuviera tranquilo que me iban a brindar la oportunidad de disputar la final"

"Es una final soñada, algo que deseamos desde pequeñito y Brasil es una potencia mundial, cualquiera daría dinero por disputarla"