Ilia Topuria se prepara para asaltar la Casa Blanca de Donald Trump: horario y donde ver por tv el combate

La Casa Blanca se convertirá, por un día, en un estadio de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés). La UFC organizará este fin de semana uno de los eventos más especiales de su historia, con Ilia Topuria como protagonista principal. Los jardines de la casa presidencial del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, albergarán un octágono donde tendrá lugar el UFC Freedom 250, un evento de MMA que contará con algunos de los mejores peleadores del mundo.

Será en la noche del domingo al lunes cuando el luchador hispanogeorgiano se subirá a la jaula ubicada en el jardín sur de la Casa Blanca y defenderá su cinturón del peso ligero (70,3 kilos) ante el estadounidense Justin Gaethje.

Todas las miradas estarán puestas en un evento tan insólito como sorprendente, ya que nunca en la historia se había producido un evento deportivo en el interior de la casa presidencial. Dado su estatus inaudito, la polémica no ha tardado en llegar. Y es que la velada es vista por muchos como una mezcla entre aprovechamiento de poder y negocios privados, generando una controversia que trasciende el deporte.

¿Por qué se celebra un evento de MMA en la Casa Blanca?

La UFC sigue expandiéndose a nivel global por todo el mundo. Sin embargo, nadie imaginaría que la compañía pudiera celebrar una cartelera en la mismísima Casa Blanca. De manera regular, la empresa dirigida por Dana White, presidente y CEO, celebra sus eventos en estadios como el Madison Square Garden o el T-Mobile de Las Vegas.

Sin embargo, en esta ocasión el escenario será especial debido a una mezcla entre deporte, negocio, televisión y patriotismo. Y es que el acuerdo entre la UFC y Donald Trump se explica desde un punto de celebración ya que Estados Unidos cumple 250 años de independencia.

El 4 de julio, el país celebrará su 250 aniversario de independencia, lo que deja la duda de por qué se celebra un 14 de junio, aunque todo tiene su explicación. En este caso, la justificación es meramente personal, ya que el 14 de junio Donald Trump celebra su 80 cumpleaños. Aunque la idea era que la cartelera tuviese lugar en la icónica fecha de julio, finalmente se decidió hacerla en el cumpleaños del presidente por motivos de agenda.

Los problemas legales del evento en la casa presidencial

La organización del evento ha generado controversia entre los ciudadanos. Muchos críticos plantean dudas éticas sobre el uso de la Casa Blanca para un espectáculo asociado a negocios que benefician al entorno del presidente. De hecho, a pocos días de que comience la pelea, dos residentes del área de Washington presentaron una demanda para bloquear el evento asegurando que las autoridades federales aprobaron ilegalmente el uso de terrenos públicos para una actividad privada.

Pero no queda ahí. Otra de las grandes críticas que tiene el evento es la elección de periodistas acreditados. En esta ocasión, la UFC ha asumido el control de las acreditaciones para los medios, algo que ha provocado la protesta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por considerar inusual que una empresa privada sea quien se encargue de administrar el acceso a un espacio del poder ejecutivo.

Otros grandes eventos en espacios insólitos

Además del UFC en la Casa Blanca, existen otros eventos realizados en espacios tan insólitos como este. El más reciente se produjo en las Pirámides de Giza, en Egipto. Oleksandr Usyk (24-0-0, 5 KO) regresó al ring para defender su cinturón de los pesos pesados ante Rico Verhoeven en un recinto temporal construido al aire libre cerca de las Pirámides Keops, Kefrén y Micerino.

Por otro lado, Arabia Saudí ha acogido veladas de boxeo en complejos vinculados a la familia real y a proyectos estatales como el Diriyah Arena, utilizando el deporte como escaparate nacional y diplomático.

¿Qué peleas habrá en la Casa Blanca?

Ilia Topuria será la gran estrella de la velada al protagonizar el combate estelar de la noche. 'El Matador', como se hace llamar, defenderá el cinturón del peso ligero ante el campeón interino, Justin Gaethje. El estadounidense tendrá la oportunidad de pelear por el cinturón indiscutido después de hacerse con el interino, un cinturón que únicamente sirve para asegurarse el combate contra el campeón. Tras la pelea, ambos cinturones se unificarán y solo habrá un rey en la categoría de las 155 libras.

No obstante, a este combate se suman otras grandes peleas que servirán de antesala. Estas son:

Diego Lopes vs Steve García : peso pluma.

: peso pluma. Bo Nickal vs Kyle Daukaus : peso medio.

: peso medio. Mauricio Ruffy vs Michael Chandler : peso ligero.

: peso ligero. Josh Hokit vs Derrick Lewis : peso pesado.

: peso pesado. Sean O'Malley vs Aiemann Zahabi : peso gallo.

: peso gallo. Alex Pereira vs Ciryl Gane: combate por el cinturón interino del peso pesado.

¿Cuándo y dónde ver por tv el combate de Ilia Topuria?

En España, la velada tendrá lugar en la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de junio. En concreto, la cartelera comenzará con el duelo entre Diego Lopes y Steve García a las 02:00 horas (horario peninsular.), por lo que se estima que el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje no empiece hasta las 04:00 horas (horario peninsular).

Podrás seguir en directo el combate a través de HBO Max, la plataforma encargada de retransmitir toda la velada en la Casa Blanca.