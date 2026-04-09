Ilia Topuria estalla en ‘El Hormiguero’: acusa a Makhachev de mentir y le reta a un combate que la UFC "no parece querer"

Ilia Topuria convirtió su paso por 'El Hormiguero' en un nuevo capítulo de su pulso público con Islam Makhachev, alimentando uno de los combates más deseados por los aficionados a la UFC.

En pleno auge mediático tras conquistar el título del peso ligero y ante su esperado combate que se celebrará en la Casa Blanca ante Justin Gaethje, el hispanogeorgiano acusó al daguestaní de mentir sobre sus exigencias económicas, deslizó que la promotora no está poniendo toda la carne en el asador para cerrar la pelea y, aun así, dejó claro que sueña con medirse a quien considera uno de los mayores talentos del octógono.

"A mí me suena a mentira": Topuria carga contra la versión de Makhachev

Pablo Motos abrió el melón recordando que, según la versión de Makhachev, el español habría pedido una cantidad desorbitada de dinero para pelear, lo que habría frenado las negociaciones. Topuria respondió sin rodeos.

"A mí me suena a mentira. Porque yo sé la verdad", zanjó el campeón, dejando claro que no acepta esa narrativa sobre su supuesto caché. Dejó además un mensaje muy directo sobre cómo entiende las negociaciones entre luchadores: "En primer lugar, a un atleta no le importa lo que el otro atleta pide. Yo no cuento el bolsillo de nadie. Es como lo que mi oponente vaya a cobrar, que Dios lo bendiga".

El hispanogeorgiano recordó que esta no sería la primera vez que, según él, Makhachev se escuda en razones externas para no compartir octógono con él: "Ya tuvo excusas una vez, tiene excusas por segunda vez. Nosotros aquí estamos".

Cuando Motos le preguntó directamente si el daguestaní está huyendo, Topuria no dudó: "Todo pinta a que sí".

"La UFC tiene el poder de hacerlo, pero no sé cuánto interés hay"

Más allá del cruce personal, Topuria apuntó a un elemento que puede encender todavía más el debate entre los fans: el papel de la compañía. El campeón admitió que ve inevitable ese combate "en algún punto", pero sembró dudas sobre el grado de implicación real de la promotora.

"Creo que en algún punto se tiene que llegar a dar ese combate", reconoció. Sin embargo, añadió un matiz muy significativo: "Al mismo tiempo no sé cuánto de interesado está la misma UFC en llevar a cabo este combate, porque cuando ellos normalmente quieren cerrar un combate lo consiguen. Da igual quién sea, tienen el poder de hacerlo".

Con esa frase, Topuria sugiere que el bloqueo no es solo cosa de Makhachev. El mensaje implícito es claro: si la empresa realmente quisiera este duelo entre campeones, ya estaría firmado. Él, asegura, está listo: "Nosotros aquí estamos".

Dos superestrellas, dos divisiones y un riesgo enorme: "Apagar a Islam"

Motos incidió en otro punto clave: ambos son ya grandes estrellas globales de la UFC, con capacidad para arrastrar audiencias y generar un pago por visión millonario. Aun así, Topuria recordó que no se trata de un duelo sencillo de encajar dentro del organigrama deportivo de la compañía.

"Él es una superestrella, tú eres una superestrella y los dos podéis hacer...", planteó el presentador. El campeón del peso ligero matizó el encaje deportivo y de negocio: "Estamos en diferentes categorías. Cada uno tiene su camino y su futuro por delante. Y ahora, cómo mezclarlos a los dos y apagar a Islam".

Esa última frase, "apagar a Islam", es toda una declaración de intenciones: Topuria sugiere que un hipotético triunfo suyo podría tumbar parte del aura de invencibilidad que rodea al daguestaní y alterar el equilibrio de poder en las divisiones ligeras de la UFC. Un riesgo deportivo y comercial que, según su lectura, también pesa en la ecuación.

El reto físico: "Es una ventaja… pero a este punto, qué importa"

Otro de los factores que rodean este hipotético combate es la diferencia de tamaño. Makhachev es más alto, más pesado y ha dominado durante años una división superior a la de Topuria. Motos lo puso sobre la mesa sin maquillaje: "Él es mucho más grande que tú. O sea, pesa más que tú. Es un tío muy alto. ¿Eso es un problema?".

Topuria no negó la evidencia deportiva: "A ver, deportivamente es una ventaja. Obviamente, un tío que tiene más peso, que tiene más estatura y todo es una ventaja". Pero, en la misma respuesta, dejó claro por qué eso no le frena: "Llegado a este punto, qué importa. Es un combate que genera interés. Los fanáticos lo quieren ver".

El campeón recordó que Makhachev "fue campeón de la división en la que yo estoy ahora, actualmente", y que precisamente por eso la pelea tiene tanto morbo competitivo: "Qué mejor que medirte con una persona que tiene todo el currículum que él tiene".

Fascinado por el reto: "Juntar nuestras habilidades sería muy interesante"

Lejos de alimentar solo una guerra de declaraciones, Topuria también mostró respeto por las capacidades de Makhachev. Aseguró que el interés no es solo económico o de estatus, sino deportivo.

"Me encanta esta actitud que tienes de que te interesa medirte con él", le dijo Motos. Y el campeón lo desarrolló: "Es que yo lo veo deportivamente. Yo lo considero a él un talento, lo considero una persona que tiene unas habilidades dentro del octógono y juntarlos con las mías podría llegar a ser un combate muy muy interesante para todo el mundo".

Con esa mezcla de desafío y reconocimiento, Topuria alimenta el relato perfecto para un superfight: respeto por el rival, convicción absoluta de que puede ganarle y la sensación de que el mundo de las MMA se perderá algo histórico si ese choque nunca se concreta.

Ilia Topuria peleará contra Justin Gaethje el 14 de junio de 2026, en el histórico evento de la UFC en la Casa Blanca, el show especial "Freedom Fights 250" en el jardín sur.