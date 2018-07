La RFEF no da valor a la información sobre una fiesta en el hotel antes del robo a los jugadores

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no da "ningún valor" a la información publicada este lunes por el diario Globoesporte en Brasil, en la que señala que [[LINK:INTERNO||||||el robo de dinero a jugadores españoles]] llegó tras una fiesta privada en el hotel con "cerveza, caipirinha y strip-poker".



La información de un medio de comunicación brasileño rompió la tranquilidad que se disfrutaba en la delegación española en Fortaleza, horas después de firmar su pase a las semifinales de la Copa Confederaciones, cuando los jugadores agotaban en la playa las horas libres concedidas por el seleccionador Vicente del Bosque.



La versión de la fiesta en el hotel de Recife

Según la web Globoesporte, la noche del triunfo de la Roja ante Uruguay en el estreno en la competición, los jugadores españoles disfrutaron de una fiesta privada en su hotel de concentración, el Golden Tulip de Recife, y titula: "Sexo, mentiras y grabaciones".



Globoesporte cuenta que una banda de 'pagode', un estilo de samba brasileña, fue contratada para acudir al hotel de concentración donde se produjo una fiesta con "música, caipirinha, cerveza y mujeres", que acudieron junto a ellos.



Estuvieron hasta la una de la madrugada, momento en el que un grupo de cinco mujeres pasó a la zona de las habitaciones de los jugadores con la presencia de cinco internacionales y un miembro del cuerpo técnico de la selección española.



El medio brasileño afirma que ha recogido testimonios de miembros de seguridad y empleados del hotel de Recife, que hablaron tras hacerse pública la noticia de que a seis integrantes de la expedición española les habían robado en el hotel.



La RFEF no entra a valorar la información

Tras comprobar, según Globoesporte, que existen imágenes de lo ocurrido, miembros del hotel se reunieron con Raúl Jiménez, miembro de seguridad de RFEF, que regresó desde Río de Janeiro a Recife y al ver las imágenes pidió que se cerrase el caso.



La policía pernambucana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos que se produjeron en el hotel Golden Tulip Recife Palace y desde la Federación española no dan "ningún valor" a lo publicado, y según afirmó Antonio Bustillo, director de comunicación de la RFEF, no van a entrar a valorarlo.