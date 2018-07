Pedro: 'No nos sorprendió que jugara Iker, sabemos de lo que es capaz'

Pedro Rodríguez y Juan Mata aseguraron que a ningún integrante de la selección española les sorprendió la titularidad de Iker Casillas en el [[LINK:INTERNO||||||debut en la Copa de las Confederaciones]] de España ante Uruguay, después de que el capitán estuviese cinco meses sin jugar un partido oficial.



"Son decisiones del entrenador, evidentemente cualquiera de los tres porteros que tenemos tienen nivel para poder jugar", aseguró Pedro que confesó que no sintió sorpresa por ver que su compañero del Barcelona Víctor Valdés no fuese el elegido.



"El mister decidió por Iker para jugar ante Uruguay y no nos sorprendió, porque es el capitán y sabemos de lo que es capaz. Como pasa con Víctor y Pepe (Reina). Es una decisión del seleccionador que respetamos", añadió.



En la misma línea se expresó Juan Mata que compareció en rueda de prensa en Río de Janeiro junto a Pedro. El futbolista asturiano recordó el historial de Casillas para explicar que a ningún compañero le sorprendió que fuese el portero que comenzó titular la Copa de las Confederaciones.



"Lo tomamos con la normalidad que da ver que Iker es el portero con más partidos en la historia de la selección española", aseguró.



"Es una suerte contar con tres porteros que podrían ser titulares y lo serían en cualquier selección del mundo", indicó Mata.