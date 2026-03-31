Zubimendi, baja ante Egipto por molestias en la rodilla derecha

Para "no correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador", Zubimendi ha dejado la estancia de la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y se ha informado a los servicios médicos del Arsenal, ha apuntado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su web.

La salida del exjugador de la Real Sociedad, de 27 años, se conoce después del entrenamiento que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente llevó a cabo hoy en Las Rozas para preparar el encuentro con Egipto en el RCDE Stadium. Zubimendi participó el pasado viernes en el amistoso ante Serbia en Villarreal (Castellón) que España ganó por 3-0 al salir en el minuto 76 en sustitución de Rodri Hernández.