selección española

Zubimendi, baja ante Egipto por molestias en la rodilla derecha

El centrocampista del Arsenal Martín Zubimendi ha causado baja este domingo en la concentración de la selección española por unas molestias en la rodilla derecha, dos días antes del encuentro amistoso contra Egipto del próximo martes en Barcelona.

EFE

Madrid |

Zubimendi, baja ante Egipto por molestias en la rodilla derecha
Zubimendi, baja ante Egipto por molestias en la rodilla derecha | Agencia EFE

Para "no correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador", Zubimendi ha dejado la estancia de la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y se ha informado a los servicios médicos del Arsenal, ha apuntado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su web.

La salida del exjugador de la Real Sociedad, de 27 años, se conoce después del entrenamiento que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente llevó a cabo hoy en Las Rozas para preparar el encuentro con Egipto en el RCDE Stadium. Zubimendi participó el pasado viernes en el amistoso ante Serbia en Villarreal (Castellón) que España ganó por 3-0 al salir en el minuto 76 en sustitución de Rodri Hernández.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer