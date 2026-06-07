Las primeras palabras de Enrique Riquelme tras el cierre de las urnas: "Hoy ha ganado el Real Madrid"

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme se ha pronunciado por primera vez desde que cerraron las urnas a las 20:00 horas sobre el resultado que espera. Asegura en este sentido que "hoy ha ganado el Real Madrid" y su candidatura "también".

"Después de 20 años ha habido una participación histórica. Quiero agradecer a todos los socios que a pesar de las dificultades han ido a votar. Por lo tanto, hoy ha ganado el Real Madrid. Y hoy ha ganado nuestra candidatura también, independientemente del resultado", ha dicho en el Autocine de Madrid, donde ha organizado una jornada con actividades para los socios y donde vivió el final de la jornada electoral.

Hoy ha ganado el Real Madrid

El presidente del Grupo Cox ejerció su derecho al voto en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas cerca de las 11:00 horas. "Se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo, a una parte que no tenía hacia dónde ir, hacia dónde reflexionar, hacia dónde poder decir lo que no le parecía. Independientemente de lo que pase, aquí vamos a seguir, porque el madridismo así lo ha decidido y esto es un beneficio para absolutamente todo el mundo", dijo entonces.

Los datos parciales de participación facilitados por la Junta Electoral indicaban que 12.651 socios habían votado antes de las 13:00 horas (16,82%), y 23.593 antes de las 17:00 horas (31,37%), de los 75.214 llamados a las urnas en total.

Ha habido una participación histórica

"Ahora esperaremos a contar todos los votos. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas, en ese conteo. Estaremos todos muy pendientes. Esperemos que en las siguientes dos horas aproximadamente cuáles van a ser los resultados y haremos una reflexión, pero el Real Madrid ha ganado hoy", ha dicho.

Durante la campaña, el alicantino había sumado a su candidatura a Raúl González como director deportivo, Fernando Hierro como director de cantera, Iker Casillas con "un papel de primer nivel en la estructura corporativa" y Vicente del Bosque como asesor del presidente. Además, había prometido los fichajes de Rodri y Erling Haaland, la recuperación de Nico Paz y el inicio de negociaciones con Jürgen Klopp para que ocupara el banquillo del equipo blanco.