Yeremy Pino: "Aunque sea un equipo español saldré a morder igual"

El futbolista canario, de 23 años, cumple su primera temporada en el Crystal Palace, con el que lleva disputados 50 partidos y ha marcado cinco goles. "Tengo los nervios a flor de piel. Es mi sexta final y la vivo con los mismos nervios que las anteriores. La Liga Conferencia es un torneo que mucha gente desprestigia pero es un título muy importante para el club y también a nivel personal y vamos a ir a por ello", dijo Pino, en conferencia de prensa.

Al rival, el Rayo Vallecano, lo conoce "bien". "Es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien y va a ser un partido muy complicado. Les he dado información de compañeros y amigos y trataremos de dar lo mejor para ganar". "Que sea un rival español no lo hace diferente. Me dolería igual perder contra cualquiera. Aunque sea un equipo español saldré a morder. Los equipos españoles siempre suelen jugar bien, lo hacen bien en Europa y nosotros saldremos a ganar y a pelear", apuntó el delantero internacional español, que estará en el Mundial con la selección que dirige Luis de la Fuente. "Los últimos meses llego con confianza y estar en el Mundial no lo veo con un plus pero sí algo de mucha motivación", concluyó.