Xavi pide a sus futbolistas más atrevimiento para solucionar la falta de gol

Xavi Hernández ha diseccionado el juego y los problemas de su equipo en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga ante el Villarreal de este sábado. "Estoy contento, el equipo trabaja muy bien. Estoy contento en las tareas defensivas, en la presión tras pérdida, en el tema de valores. En eso el equipo está rondando la excelencia, pero nos falta el último tercio que es dónde se deciden los partidos. En ataque nos tenemos que atrever más. Lo estamos entrenando. En líneas generales estoy bastante satisfecho de lo que veo en el campo".

Pecados de juventud y el efecto Xavi

Entiende Xavi que esa fata de atrevimiento se debe a la juventud y falta de experiencia de algunos de sus jugadores. "Los jugadores que juegan por dentro son muy jóvenes y a mí a esa edad también me costaba. Gol hay, y lo veo en el entrenamiento", ha sentenciado.

En definitiva el técnico entiende que a su equipo solo le falta cerrar los partidos. "Estoy satisfecho de estas primeras semanas. Veo al equipo con una actitud y predisposición excelente, pero deciden los resultados. Puedo tener buenas sensaciones y mañana no ganar y estamos que ya no hay efecto Xavi. Estamos por el buen camino aunque requiere tiempo. Pero la idea la están cogiendo. Vemos un equipo protagonista y agresivo cuando no tenemos balón. Solo falta atrevernos a hacer más cosas. Los resultados dirán".

Tres puntos fundamentales

Xavi Hernández afronta este sábado su tercer partido como entrenador del Barça y entiende que ganar en Villarreal puede marcar un punto de inflexión en la trayectoria de su equipo. "Son tres puntos muy importantes, pero lo son todos los partidos. Tenemos urgencias y la idea es ir a ganar, ya veremos el resultado".

El técnico azulgrana ha elogiado al rival y sabe que no se lo van a poner fácil. "Todo el mundo da un plus contra el Barcelona. Somos el rival a batir. Es más difícil ganar siendo un grande".

Recuperar efectivos

Confirmada la recaída de Pedri, el Barcelona no va a arriesgar con Ansu Fati, tampoco con Dembelé. Sobre el francés, Xavi ha agradecido el esfuerzo que hizo el martes frente al Benfica, en un partido tan importante para el equipo. "Está bien, pero hay que ir con cuidado. El otro día hizo un esfuerzo por el equipo, demostró su compromiso. Hay que cuidarle". Sobre su renovación ha dejado claro que es un jugador fundamental en su proyecto y así se lo ha hecho saber. "Le dejé claro que es importante para mí. Ojalá pueda renovar. Es un jugador que marcará diferencias en el futuro."

Ansu Fati es otro de los jugadores que hay que cuidar. Su regreso al equipo va a depender de sus sensaciones, aunque Xavi espera que llegue a tiempo para jugar en Múnich donde el Barcelona se va a jugar su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones. "Es un jugador importante, no podemos perderlo. Sería espectacular tenerlo en Múnich". Preguntado por el poco protagonismo de Riqui Puig, Xavi asegura que cuenta con él y tendrá su oportunidad. "Es uno más de la plantilla. Es un jugador con un enorme talento innato. Tiene que ser importante".

Cambios en el cuerpo médico

Uno de los principales problemas que se ha encontrado Xavi en el vestuario es la plaga de lesiones. El técnico ha puesto en marcha la completa renovación del cuerpo médico. Cesados Lluís Til y a Xavi Yanguas, responsables médicos del primer equipo hasta ahora, Ricard Pruna es el hombre elegido para sustituirles. "El regreso de Pruna para mí es fundamental. Parece que está cerca. Es el mejor médico que ha tenido el Barça en el primer equipo. Quiero agradecerles a todos los profesionales que han estado, pero yo quiero rodearme de gente válida, fiel, leal y de confianza, y Pruna la tiene. No tendría que haber dejado nunca el club y es el número uno para que pueda volver. Es una cuestión de confianza en los trabajadores que me rodean".

De momento, el médico del Barça B, Xavi Valle, será el nuevo galeno del primer equipo.

Afición espectacular

Xavi ha podido comprobar el entusiasmo que ha generado su regreso en la afición azulgrana, entusiasmo que el equipo debe devolver con trabajo, esfuerzo y resultados. El entrenador también ha señalado a Busquets como el líder absoluto del vestuario.

Acuerdo con Koeman

Por cierto que el Barcelona ha alcanzado un acuerdo con el Ronald Koeman tras su destitución. El club abonará al técnico holandés 10 millones de euros de indemnización, dos millones menos de lo que le correspondía en su finiquito.