Xavi Hernández: "No creo que ahora sea el momento de regresar al Barça"

El exjugador del F. C. Barcelona y actual entrenador del Al-Sadd de Catar asegura que actualmente no es momento para volver al club que le vio nacer como jugador.

Xavi Hernández, tras más de 20 años como jugador, saltó al banquillo y se estrenó como entrenador el pasado verano de 2019 en el equipo catarí Al-Sadd. Un año después de su debut, son muchos los aficionados azulgrana que piden su vuelta al club, aunque esta vez como entrenador, pero el exjugador del F. C. Barcelona insiste en que no cree que ahora sea el momento de regresar.

"En enero les dije que no era el momento y ahora no me han contactado", asegura Xavi Hernández en una entrevista a El País, aunque confiesa que "sería un privilegio entrenar algún día al Barça". Reconoce que está "encantado de seguir adquiriendo experiencia", pero no descarta convertirse en entrenador del conjunto culé algún día: "Me gustaría hacer un equipo con gente válida que conoce la casa, gente de mi confianza y de mi cuerda".

El ex-centrocampista, que conoce a la perfección la filosofía del Barça, defiende al actual técnico, Quique Setién e incide en que "tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barça necesita, que es el cruyffismo, otra cosa es que los resultados acompañen".

Respecto a la renovación de Leo Messi con el Barcelona, Xavi Hernández, que lo conoce bien, opina que "necesita al Barça y el Barça necesita a Messi". "Tienen que hacerle feliz, porque con Leo Messi contento ganarán mas títulos". "Ojalá nos podamos volver a encontrar a nivel profesional", remarca, y asegura que el argentino es "un as para ganar".

Por otra parte, el entrenador de Al-Sadd critica los insultos en el fútbol e insiste en que es "de los únicos trabajos donde se insulta al trabajador, ya sea a los futbolistas o al entrenador", algo que considera "inadmisible". "No podemos admitir el racismo, ni el machismo, ni ningún otro tipo violencia, hay que erradicarlos parando los partidos automáticamente", concluye.