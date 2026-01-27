Vitor Reis salva un punto para el Girona en el último suspiro

El Getafe se adelantó con un tanto del debutante Luis Vázquez que le situaba 14º, pero al final encadenó la octava jornada sin ganar, con seis derrotas y dos empates, y acaba la jornada 17º, con un solo punto de ventaja sobre el Mallorca. No gana en LaLiga desde el 28 de noviembre. El Girona, superior en posesión y en ocasiones, buscaba su cuarta victoria seguida en el estreno de Marc-André ter Stegen como rojiblanco, pero celebró como un triunfo un empate que sirve para no romper su ilusionante dinámica y para escalar hasta la 10ª posición: a dos puntos del octavo y a cuatro del descenso.

El Getafe, con las novedades de Kiko Femenía y los recién llegados Zaid Romero y Luis Vázquez, saltó al césped con mayor ambición e intensidad, acercándose al área de un rival impreciso. Pero el Girona despertó pronto y se adueñó del partido hasta tener un dominio ya absoluto a partir de los diez minutos, con una presión muy adelantada y mucha velocidad en la asociación. A los visitantes apenas les duraba la posesión, incapaces de encadenar pases, y llegó el primer aviso rojiblanco: un disparo desde lejos de Fran Beltrán que se fue por encima de la portería.

El centrocampista, fichado del Celta, viejo conocido de Míchel porque ya coincidieron un año y medio en el Rayo, entró directamente en el once por las bajas del sancionado Arnau Martínez y el lesionado Axel Witsel y se estrenó con nota. Ter Stegen, el otro debutante, admiraba el monólogo tan tranquilo desde su área. En el minuto 20 David Soria voló para desviar un potente cabezazo de Vitor Reis a centro de Bryan Gil con una excelente parada. Acto seguido Thomas Lemar, titular por cuarta jornada seguida, hizo temblar el travesaño con un gran chut desde la frontal. El Girona coleccionaba méritos para adelantarse en el electrónico.

El Getafe, reactivo, sufría y empezaba a ganar tiempo en cada interrupción, pero tuvo una ocasión muy clara para adelantarse al filo del descanso, en una jugada embarullada en el área pequeña después de un saque de esquina. Romero, central cedido por el Brujas, y Mauro Arambarri se quedaron a centímetros del gol. El Girona redobló su voluntad ofensiva con el inicio de la segunda mitad y siguió poniendo cerco al área rival mientras Montilivi se enfadaba con las pérdidas de tiempo, pero el gol fue visitante. Luis Vázquez avisó con un chut que acabó en córner y en el minuto 59 celebró el 0-1: Juan Iglesias centró a la frontal del área pequeña y el '19' batió a Ter Stegen con un remate a la escuadra.

El gol dio aire al Getafe y heló Montilivi, pero su continuó siguió insistiendo. Míchel recurrió a Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City para ganar clarividencia en tres cuartos de campo. Los rojiblancos se acercaron al gol por mediación de Àlex Moreno y Vladyslav Vanat, goleador en los últimos tres partidos, pero no encontró la fluidez necesaria para romper la defensa visitante. Montilivi acabó de estallar cuando Alejandro Quintero solo añadió cuatro minutos y el partido parecía resuelto para alegría de unos y tristeza de otros, pero en el minuto 94 apareció Vitor Reis para cabecear un centro de Àlex Moreno y desatar la euforia. En el epílogo del partido Ter Stegen firmó una parada providencial e increíble para evitar el 1-2 del también debutante Sebastián Boselli.