Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Florentino Pérez, más político que nunca"

La recta final de la campaña andaluza vuelve a cruzarse con la polémica por la muerte de los dos guardias civiles en Huelva, mientras continúa la tensión política por la gestión del brote de hantavirus del Hondius y Florentino Pérez agita de nuevo el debate sobre el arbitraje y el papel de la prensa en el Real Madrid. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Recta final de la campaña andaluza y polémica por los guardias civiles

Quedan cuatro días para las elecciones andaluzas. Por cierto, a las nueve de la mañana estará aquí el candidato del Partido Popular Juanma Moreno. La semana pasada estuvo Antonio Maíllo. Y la invitación —invitaciones porque han sido varias— a María Jesús Montero sigue enviada. Lo que ocurre es que no contesta.

Después de su patinazo en el debate al calificar de “accidente laboral” la muerte en acto de servicio de los dos guardias civiles de Huelva, ayer rectificó. A medias. En un tuit explica que murieron en acto de servicio. Y después, en una declaración a la Agencia EFE, lo que dice es que ella no es quién para calificar la muerte. Después de haberlo hecho en dos ocasiones.

Afirma que no son comparables las muertes de la semana pasada en Huelva y la de hace dos años en Barbate, Cádiz. Y sostiene que la polémica ha surgido no por su patinazo sino porque se intenta responsabilizar al Gobierno de España de lo ocurrido.

La denuncia de falta de medios policiales y judiciales viene de lejos, como ayer evidenció en este programa el fiscal jefe de Huelva Antonio Flores. Explicó que es precisamente el refuerzo en el Campo de Gibraltar lo que ha hecho que los narcos se extiendan por Huelva, Málaga y Almería.

De ahí que, como vienen denunciando el poder judicial y las asociaciones de guardias civiles, se quede corta la explicación que dio la portavoz del Gobierno Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que se han ampliado los medios en el Estrecho como muestra de empatía. Por cierto, la portavoz justificó la ausencia de Grande Marlaska en el funeral de los guardias civiles por encontrarse en Madrid —a Granadilla no llegó hasta la noche— preparando el dispositivo por la llegada del Hondius.

El Gobierno se felicita por la operación del Hondius mientras sigue la crisis del hantavirus

El autoelogio debilita. Sánchez se pasa de frenada con el jabón a sí mismo por el desembarque del Hondius, se encomienda al Papa y convierte la operación en un hito que, según él, será recordado durante años. Por él, al menos. Sin el Hondius ya por aquí continúa la crisis por el hantavirus. El tercer PCR al que se ha sometido la mujer aislada en el hospital de San Juan de Alicante ha vuelto a dar negativo y sigue sin presentar síntomas.

Negativo y sin síntomas siguen también trece de las catorce personas ingresadas en el Gómez Ulla en Madrid y, de seguir así, en una semana podría relajarse su aislamiento. No ocurre lo mismo con el positivo español confirmado, que seguirá la cuarentena en la planta de Alto Aislamiento. Tiene fiebre y dificultades respiratorias, pero continúa estable.

Nada que ver con la situación de la ciudadana francesa que viajaba en el barco y que sigue ingresada en una unidad de cuidados intensivos. Su situación es crítica. Según el hospital parisino en el que está ingresada, presenta la forma más grave del cuadro cardiopulmonar y las próximas horas serán determinantes.

Les contamos ayer que la ministra de Sanidad hacía bien en felicitarse por el buen desarrollo de la operación desembarco. Y que a buen seguro lo aprovecharía también Pedro Sánchez, que había citado al director de la Organización Mundial de la Salud en Moncloa. Pero se le fue la mano en el autoelogio.

Qué tiene el hantavirus que ver con las guerras no se sabe, pero bueno. Esta mañana comparece en el Parlamento canario el presidente Fernando Clavijo para hablar del dispositivo y, sobre todo, del desencuentro con el Gobierno central. Al que ha acusado de ocultar casos positivos en el barco de forma deliberada.

Florentino carga contra la prensa y revive el caso Negreira

Y lo de Florentino. Que en su haber queda que se haya dejado de hablar de la crisis deportiva del Real Madrid para hablar únicamente de su presidente. Contra el año en blanco presentó todos los títulos del club en sus dos décadas en la presidencia. Y para no hablar de la pelea a puñetazos entre Tchouaméni y Valverde le quitó hierro diciendo que ocurre no cada temporada sino cada día.

Acusa a los medios de comunicación de creerse los dueños del Real Madrid. Y explicó que si convoca elecciones y se presenta es para acabar con los periodistas —todos del Atleti— que critican al club. Afirma que los socios le llevaban tiempo pidiéndole que diera una rueda de prensa como la de ayer que, según él, fue para defender al club. Viendo hoy crónicas y editoriales puede que no siga pensando lo mismo.

Además, recuperó Florentino el caso Negreira para decir que sigue vigente y anunciar que prepara un vídeo para enviárselo a la UEFA de los puntos que han perdido por los árbitros. El presidente de LaLiga, Tebas, le ha acusado de victimista y el Barcelona ha anunciado que está estudiando acciones legales contra Florentino.