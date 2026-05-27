Trejo: "Es un regalo vivir una final con el Rayo"

Trejo, con el recuerdo ya muy lejano de aquel 29 de agosto de 2010, cuando debutó con el Rayo en Vallecas frente al Numancia, en Segunda, pondrá punto final a su aventura en el Rayo en Alemania, en una final histórica para el club de sus amores, el que más le ha marcado tanto a nivel deportivo como personal. "De cada uno me llevo lo mejor y para este partido las emociones, los nervios y el miedo por toda la gente que ha venido. Sabemos lo que ha surgido y ojalá podamos hacer felices a mucha gente", dijo Trejo, en conferencia de prensa.

"Somos un grupo de amigos y poder tener la suerte de jugar con ellos una final es algo mágico. El proceso ha sido duro. Cuando empezó la aventura en agosto pensamos en cuánto iba a durar y ha salido bien", comentó el futbolista argentino, para el que estar dentro de esta plantilla histórica ya es "un regalo". "Si nos remontamos a nuestra niñez quién me iba a decir que 38 años iba a estar jugando en este club. Me voy con una persona excepcional en lo humano (Iñigo Pérez) y ojalá podamos darle lo que se merece porque dedica muchas horas a la semana para dar la información necesaria. En mi caso, juegue o no juegue, es un regalo vivir lo que voy a vivir mañana", finalizó.