Todo listo para la renovación de Luis de la Fuente hasta 2030

Las conversaciones entre ambas partes han avanzado por buen camino y la voluntad tanto de la Federación como de Luis de la Fuente es que todo quede definitivamente cerrado cuanto antes. De hecho, el objetivo es que la renovación pueda hacerse oficial antes del primero de los cuatro partidos que disputará España en la próxima ventana internacional, el encuentro ante Inglaterra en Wembley del sábado 26 de septiembre.

Hay incluso quien apunta a que el anuncio podría adelantarse y producirse antes de este mismo viernes, cuando Luis de la Fuente ofrecerá su primera rueda de prensa tras la conquista del Mundial y dará a conocer la primera lista de convocados de la campeona del mundo.

La selección volverá a concentrarse el martes 22 de septiembre para afrontar cuatro partidos de la Nations League en apenas once días: Inglaterra-España, el sábado 26 en Wembley; España-Croacia, el martes 29 en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla; España-República Checa, el sábado 3 de octubre en el Carlos Tartiere de Oviedo; y Croacia-España, el martes 6 de octubre en el estadio Poljud de Split.

La intención de la Federación es, por tanto, que De la Fuente pueda afrontar este nuevo ciclo con su futuro ya resuelto.

Actualmente, el contrato del técnico riojano se extiende hasta la Eurocopa de 2028, después de la renovación acordada en enero de 2025, y la nueva ampliación llevaría su vinculación hasta el Mundial de 2030.

Un horizonte que coincide plenamente con el gran anhelo que el propio Luis de la Fuente nunca ha ocultado: seguir siendo el seleccionador en el Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal y Marruecos. Antes incluso de conquistar la segunda estrella ya había reconocido públicamente su deseo de dirigir a España en ese campeonato y, tras el Mundial, fue todavía más contundente en Onda Cero. De la Fuente aseguró que ninguna gran oferta de un club le haría dudar y dejó claro dónde quiere continuar: “La única oferta que quiero es continuar en la casa, en la RFEF”.

El seleccionador de la segunda estrella

La renovación llegaría apenas dos meses después de que España conquistara su segundo Mundial, culminando una etapa extraordinaria con Luis de la Fuente en el banquillo.

El éxito ha tenido también reconocimiento internacional. De la Fuente acaba de ser incluido entre los candidatos a mejor entrenador del mundo en 2026 después de guiar a España hacia su segunda Copa del Mundo.

El técnico de Haro condujo primero a España a la conquista de la Nations League en 2023, levantó un año después la Eurocopa de Alemania 2024 y este verano completó el triplete con el Mundial de 2026, tras imponerse a Argentina en la final.

El título mundial llegó, además, en el partido número 50 de Luis de la Fuente al frente de España. Su balance hasta ese momento era de 38 victorias, diez empates y únicamente dos derrotas.

Una trayectoria ligada a la Federación

Luis de la Fuente conoce perfectamente la estructura federativa. Llegó a la RFEF en 2013 y antes de hacerse cargo de la absoluta fue campeón de Europa sub-19 en 2015 y sub-21 en 2019, además de conquistar el oro en los Juegos Mediterráneos de 2018 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En diciembre de 2022 fue elegido para sustituir a Luis Enrique al frente de la selección absoluta. Desde entonces ha construido un ciclo ganador que ha llevado a España a conquistar la Nations League, la Eurocopa y el Mundial.

Tras bordar este verano la segunda estrella en la camiseta de la selección, la Federación quiere garantizar la continuidad del proyecto. El siguiente paso será el refrendo de la Junta Directiva.

Una renovación que aparece, además, como uno de esos pocos asuntos capaces de generar prácticamente unanimidad alrededor de la selección. Federación, vestuario y afición coinciden en que el proyecto debe continuar.

De la Fuente quiere seguir, la Federación quiere que siga y los resultados respaldan la apuesta. Solo falta cumplir los trámites para convertir el principio de acuerdo en definitivo. Si nada se tuerce, el seleccionador de la segunda estrella será también el encargado de dirigir a España en el Mundial de casa de 2030.