Todo listo para la gran fiesta de la Real Sociedad

El equipo donostiarra, que aterrizó este domingo pasadas las dos de la tarde en el aeropuerto de Hondarribia (Gipuzkoa), ha desvelado algún detalle del acto de esta tarde, cuando el equipo partirá desde el estadio de Anoeta en autobús rumbo al Ayuntamiento de San Sebastián para recibir la bienvenida y ovación de la afición. Después de la recepción oficial en el consistorio donostiarra, los jugadores saldrán al balcón para dedicar la Copa a los miles y miles de 'realzales' que se darán cita en estos jardines ubicados frente a la bahía de La Concha en lo que será "otro instante que quedará, sin duda alguna, marcado para la historia", asegura el club.

Una vez finalizados los actos protocolarios, los futbolistas bajarán al escenario instalado en Alderdi Eder para estar "más cerca de su gente y dejar momentos de jolgorio, presentador especial incluido". "Música, micrófono y euforia" son algunos de los ingredientes que el club promete en esta gran fiesta multitudinaria en la que las autoridades esperan la afluencia de más de 100.000 personas. El Ayuntamiento de San Sebastián, en coordinación con distintas entidades e instituciones, ha diseñado un dispositivo especial para que la ciudad pueda disfrutar con seguridad y normalidad de la cuarta Copa del Rey ganada por la Real Sociedad.