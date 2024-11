Tebas descarta jugar este año en Miami

"Ante la duda, ha sido mejor no continuar con este tema. Este año tenemos unas fechas muy buenas y no es siempre la saturación del calendario. El partido estaba puesto justo en el último de Navidad, antes de la vacación de Navidad, que muchos jugadores de Latinoamérica iban a coger el avión a Miami y tardaban el mismo tiempo que desde Madrid había entre jornada y jornada, 9 días de descanso prácticamente. Por lo tanto no tiene nada que ver", afirmó.

Tebas, que asistió este lunes a la gala de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), reiteró que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo cosas que no son verdad en la Asamblea de socios de este domingo y aseguró que éste "a veces está fuera de la realidad. Lo de la enmienda fantasma no es así como lo contó, el tema de televisión de los derechos nacionales tampoco es lo que él contó. El ámbito de la piratería tampoco es como lo contó. Espero que en lo que habla de su club, del que soy aficionado, esté dentro de la realidad y no fuera, porque me preocuparía", afirmó.

Tebas dijo desconocer el tipo de cambio que de estructura social que pretende proponer el presidente blanco a los socios del club y mantuvo que los argumentos de hacerlo para hacer frente a las amenazas de LaLiga no son ciertos. "No sé lo que pretende hacer. Ha tardado en pensarse la excusa. Creo que tiene que haber otros motivos por los que quiere cambiar el formato, no los sé, pero desde luego esos no son, porque no son ciertos como los plantea. Tiene que haber otros motivos que yo creo que esconde a la masa social, pero yo ahí ya no entro. Creo que peligraría entonces la propiedad del club para sus socios. No sé lo que él quiere plantear, lo que sí sé es que es la excusa para cambiar", opinó.

Ante el proceso electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que este lunes conforma su Asamblea para luego elegir presidente, Tebas confió en que Pedro Rocha consiga la suspensión cautelar de su inhabilitación para poder presentarse. "Jurídicamente creo y estoy casi seguro que tiene razón", añadió.