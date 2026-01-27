Tebas: "Acudir a los tribunales es de civilizados"

"Seguiremos trabajando para que podamos conseguirlo. En las circunstancias que pasó el paró, cuando ocurren esas cosas, si no nos ponemos de acuerdo, hace falta mediación. A ver si nos damos cuenta de que acudir a los tribunales es de civilizados", explicó antes de la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). "Es un derecho que tienen los ciudadanos. Si no están de acuerdo, que resuelvan los tribunales. Nosotros pensamos que tenemos razón, aceptaremos lo que decidan los tribunales, no tiene mayor trascendencia", ahondó Tebas.

El directivo restó importancia a las imágenes de las goteras en el Camp Nou: "Es un estadio que no está terminado, en obras. Cuando lo terminen va a ser uno de los mejores estadios del mundo". Además, prefirió no opinar sobre la situación del Real Madrid y el descontento de parte de la grada con Florentino Pérez: "No voy a opinar sobre el tema. Es decisión del Real Madrid y sus socios. No tengo tampoco datos, no dan mucha información para que alguien pueda tener una opinión fundada".