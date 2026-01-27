fútbol

Tebas: "Acudir a los tribunales es de civilizados"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, apuntó este lunes que "acudir a los tribunales es de civilizados", en relación con la denuncia presentada por el organismo que dirige a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por la huelga convocada con motivo del Villarreal-Barcelona que se iba a disputar en Miami.

EFE

Madrid |

Tebas: "Acudir a los tribunales es de civilizados"
Tebas: "Acudir a los tribunales es de civilizados" | Agencia EFE

"Seguiremos trabajando para que podamos conseguirlo. En las circunstancias que pasó el paró, cuando ocurren esas cosas, si no nos ponemos de acuerdo, hace falta mediación. A ver si nos damos cuenta de que acudir a los tribunales es de civilizados", explicó antes de la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). "Es un derecho que tienen los ciudadanos. Si no están de acuerdo, que resuelvan los tribunales. Nosotros pensamos que tenemos razón, aceptaremos lo que decidan los tribunales, no tiene mayor trascendencia", ahondó Tebas.

El directivo restó importancia a las imágenes de las goteras en el Camp Nou: "Es un estadio que no está terminado, en obras. Cuando lo terminen va a ser uno de los mejores estadios del mundo". Además, prefirió no opinar sobre la situación del Real Madrid y el descontento de parte de la grada con Florentino Pérez: "No voy a opinar sobre el tema. Es decisión del Real Madrid y sus socios. No tengo tampoco datos, no dan mucha información para que alguien pueda tener una opinión fundada".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer