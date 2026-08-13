La Supercopa de España cambia de sede: se disputará en Estambul a principios de febrero

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha tomado la decisión sobre la nueva localización en la que se disputará la próxima edición de la Supercopa de España, tras "un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas" de diferentes lugares.

Desde el año 2020, este torneo se disputa en Arabia Saudí, y así seguirá haciéndose tras renovar su vinculación hasta el año 2030. Sin embargo, en esta ocasión no se podrá celebrar en el país árabe, ya que organiza la Copa de Asia en fechas coincidentes, motivo por el cual se ha tenido que buscar una sede alternativa.

Así las cosas, Estambul ha sido la ciudad elegida para albergar la Supercopa de España en la próxima edición de 2027. Además, el torneo experimentará un cambio de fechas: en vez de disputarse en el mes de enero como en las últimas ocasiones, se traslada al mes de febrero. En concreto, el campeonato se llevará a cabo del 2 al 7 de febrero.

¿Qué equipos participan en la Supercopa de España 2027?

Como viene siendo habitual desde que este torneo se trasladó fuera de nuestro país, son cuatro los equipos que disputan este campeonato, a diferencia de las ediciones anteriores que tan solo enfrentaban a dos clubes.

Históricamente, este título se disputaba únicamente entre el campeón de Liga y el ganador de la Copa del Rey. Ahora, el cupo se completa con la presencia del campeón de Liga (F. C. Barcelona), el subcampeón de Liga (Real Madrid), el campeón de la Copa del Rey (Real Sociedad) y el subcampeón del torneo copero (Atlético de Madrid).

Por tanto, estos cuatro conjuntos se enfrentarán en las rondas de semifinales y en la gran final para alzarse con el trofeo de la Supercopa de España. Todos los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul. Todavía falta por conocer los emparejamientos, que saldrán de un sorteo.

Una nueva edición que volverá a disputarse fuera de España y que la RFEF justifica argumentando que el acuerdo «garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen como destino directo a casi mil clubes de todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, de nuestro fútbol».