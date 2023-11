Simeone: "¿Mi renovación? Sólo pienso en Las Palmas"

El 1 de noviembre de 2023, el Atlético perdió en Do Dragao por 2-1. Eliminado de la 'Champions', ni siquiera obtuvo el consuelo de la Liga Europa. Un año después todo ha cambiado, con el conjunto rojiblanco como el mejor equipo desde el Mundial 2022 en adelante, en la pugna por el liderato: "En un año, la vida laboral y personal de todos puede variar y puede cambiar. Tenemos que estar siempre predispuestos a reaccionar. Hemos podido reaccionar bien. Pero no me pasó nada diferente a lo que le pasa a todos laboralmente en algún momento durante la temporada. Por suerte, hemos tenido gente que nos ha acompañado y hemos podido cambiar el rumbo que teníamos que cambiar", expresó el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Toda la cabeza pensando en el partido de Las Palmas y trabajar un partido que, seguramente, será complejo. Un equipo que juega muy bien, que tiene un entrenador (García Pimienta), sobre todo con unas características que transmiten al equipo seguridad y juega un fútbol arriesgado, ofensivo y con un buen pensamiento desde el juego combinativo", valoró sobre su adversario, que fue el recurso para esquivar hablar de su ampliación de contrato, que, en principio, se prolongará desde 2024 hasta 2027.

¿Puede estar la afición tranquila con su renovación? "Las Palmas y pensar solamente en el partido que tenemos que hacer, que es lo único que importa", respondió Simeone, que enfocó de nuevo en el conjunto canario, sin pensar "en esa puntual situación" de poder ser líder de LaLiga EA Sports al menos este viernes, porque es el equipo que abre la jornada y está a tan solo tres puntos de la primera plaza del Real Madrid y de la segunda del Girona.

También fue preguntado por la posición número 21 de Antoine Griezmann en la clasificación del Balón de Oro. "Soy parte del crecimiento de Antoine, así que cualquier cosa que diga parecería que es solamente por afecto. Es un extraordinario jugador. Lo ha demostrado en todos estos años, sobre todo en este último, y dejemos que cada uno opine lo que quiera, porque ya esto evidentemente no va a cambiar", afirmó.